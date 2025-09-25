И все бегут (по субботам в 9.00 в разных районах города)! Рассказываем про сообщество людей, с которыми хочется бежать и волонтерить вместе

Пока кто-то утром в субботу еще видит сны, эти люди выходят на пробежки: уже семь лет в Нижнем развивается сообщество увлеченных бегом. Каждую неделю волонтеры дают отмашку дружеским стартам на 5 километров, а общее количество участников проекта «5 вёрст» исчисляется тысячами. Бежать можно с любой скоростью (даже пройти дистанцию пешком!), а чтобы результат попал в финальный протокол, достаточно зарегистрироваться на сайте и прийти в одну из фиксированных локаций. Что ждет на старте — рассказывают завсегдатаи и волонтеры проекта.
Нина Егорова
Cпециалист по оптимизации бизнес-процессов в IT
«Наверно, какая-то беговая секта» – вот что первое подумала я, когда впервые услышала про «5 вёрст». Но потом интерес пересилил, и в сентябре прошлого года я первый раз пришла в парк «Швейцария» на пробежку. Субботние забеги внесли в жизнь дисциплину, характер и стали толчком для регулярных занятий. А когда становишься волонтером, то понимаешь, что, кроме бега, делаешь что-то полезное и взамен получаешь позитив от людей. У нас нет регламента, взносов и строгих рамок. Зато есть возможность попробовать себя в разных ролях. Мне очень нравится нравится быть секундомером, организатором и раздавать карточки. Это интересно, так как даёт другим участникам забега прекрасную возможность отслеживать свои результаты, динамику и, возможно, что-то улучшать или менять, если хочется прогресса. Думаю, самое сложное – решиться прийти на пробежку в первый раз. Старты «5 вёрст» серьезно мотивировали меня к увеличению объема тренировок: бегать в хвосте не прикольно, поэтому я старалась и работала над скоростью. Зная, что каждую субботу - старт, я выработала новую философию тренировок. Это мегамотивация - бежать туда, где ждут во всех смыслах.
Парк Станкозавода — небольшой и камерный, а рядом много жилых домов, поэтому нет недостатков в участниках и волонтерах. Трасса – плоская, много поворотов, а сам маршрут — в форме головы оленя.
Галина Аксеновская
Преподаватель английского языка
Бегать я начала осенью 2019 года, через год участвовала в полумарафоне (21,1 км), через два — в марафоне (42,2 км), а еще через два — в ультрамарафоне в Карелии. К забегам готовлюсь с тренером: это дисциплинирует и заставляет выходить на пробежки минимум три раза в неделю.
С «вёрстами» мы вместе с 11 июня 2022 года. В Нижнем тогда была всего один маршрут на Мещерском озере. Я очень хотела присоединиться, но было волнительно, поэтому какое-то время следила за сообществом в соцсетях, и, в итоге, в один прекрасный день, устала бояться. Пришла на пробежку, сразу записавшись на волонтерскую позицию «замыкающий», чтобы наверняка (я человек очень ответственный и так отрезала себе пути к отступлению). Всё прошло замечательно. Через месяц я вернулась на «5 вёрст» и осталась там надолго.
У нас очень красивый вид на озеро и парк, есть два небольших подъема. Несколько раз пробегаешь мимо точки старта — значит, получаешь много поддержки. Часто летом, а иногда и осенью, участники и волонтеры идут после финиша купаться или кататься на сапах. Но главное – очень дружная команда волонтеров, это признают практически все гости. У нас душевно в любую погоду!
Максим Лебедев
Сотрудник промпредприятия
Бегом я занимаюсь 8 лет: для любителя это много, для профессионала — мало, поэтому можно сказать, что я продвинутый любитель. Тренируюсь 4-5 раз в неделю, стараюсь совмещать работу, семью и увлечение спортом.
День открытия нашей локации в Сормовском парке – самое яркое для меня событие на «5 вёрстах». Это большое удовольствие – собрать людей, объединенных любимым занятием, организовать все на отлично и получить огромное количество позитивной обратной связи. Это вдохновляет!
За время работы количество бегунов увеличилось. Мы всегда открыты для новичков и формируем свой круг по беговым интересам, в который возвращаются как в давно знакомую дружескую компанию.
О трассе в Сормовском парке
Здесь единственное в нашем городе место с комбинированным треком (асфальт и грунт). Это вносит разнообразие и техничность в пробежку. Участникам приходится переключаться с бега по ровному асфальту на бег по довольно сложным дорожкам с корнями от деревьев, песчаными горками и спусками. Мне он милее всех.
Дмитрий Курненков
Энергетик
Я узнал про «5 вёрст» намного раньше, чем побежал сам – из профилей друзей в соцсетях. Решил попробовать и оказалось, что локация для бега суперудобна: живу рядом с парком «Швейцария». Движение подарило знакомства с людьми, которых я никогда бы не узнал вне беговой дорожки. Они яркие, харизматичные, интересные. Среди наших атлетов можно встретить увлеченных бегом людей с любым уровнем знаний по физподготовке, вплоть до тренеров, готовых бег обсуждать, причем с любым желающим. Дружелюбие - одна из ценностей «5 вёрст».
Думаю, что семейное увлечение бегом объединяет и позволяет пережить хорошее приключение вместе. Мой самый эмоциональный старт — первый в жизни моей дочери, а я тогда впервые бежал после травмы и долгого восстановления. Все это случилось одновременно.
Бег давно перестал быть для меня главной составляющей «5 вёрст». Атмосфера и общение со своими людьми - то, что приносит удовлетворение. Единственная сложность, с которой иногда приходится побороться, – встать пораньше, но это нечасто. А волонтерство - алаверды сообществу, которое стало полезным для меня.
Если раньше мое отношение к здоровому образу жизни можно было сформулировать как «ничего не имею против», то теперь сам, в меру своего представления о здоровом, практикую ЗОЖ, и мне нравится.
О трассе в парке «Швейцария»
Интересная, комбинированная, с видами. Приятно бежать, созерцать и общаться с другими участниками.
Дмитрий Кочин
Руководитель службы автоматизации бизнес-процессов, операционный директор
Со школы не любил бег, а сейчас он часть моей жизни. Изменил к нему отношение на «Беги, герой» в 2023, и сейчас усиленно занимаюсь. Первой была локация на Мещере, там я и услышал про 5 вёрст. Сначала только занимался, потом захотелось сделать что-то полезное — так я стал волонтером, мы вместе открывали трек на Станкозаводе, в Сормове и Кстове (мое личное большое открытие, которого ждали, долго к этому событию готовились и хотели, чтобы всем понравилось, так и получилось!)
«5 вёрст» кардинально меняет отношение и к здоровому образу жизни, и к бегу. Движение создает правильную здоровую привычку. Я работаю в будни до 22:00, и раньше суббота была днем сна и праздного «ничегонеделания». Сейчас день начинается рано и после пробежки проходит максимально эффективно.
Здоровые привычки формируются не 21 день, а с первого старта. Пробежки «5 вёрст» — это очень классный микс атмосферы, живого общения, образа жизни. Здесь не нужно быть кем-то и что-то доказывать кому-то, кроме себя. Мы – не про элитарность или особенность, но про объединение трассой, про общий путь и душевность.
Трасса в семь кругов, проходит по красивейшей аллее парка «Юбилейный», в жаркую погоду всегда есть участки тени.
Текст: Ольга Максимова
Фото: Иван Месенко, Николай Цай, Александр Щетинин, Дмитрий Комлев
