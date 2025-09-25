И все бегут (по субботам в 9.00 в разных районах города)! Рассказываем про сообщество людей, с которыми хочется бежать и волонтерить вместе

Преподаватель английского языка

Бегать я начала осенью 2019 года, через год участвовала в полумарафоне (21,1 км), через два — в марафоне (42,2 км), а еще через два — в ультрамарафоне в Карелии. К забегам готовлюсь с тренером: это дисциплинирует и заставляет выходить на пробежки минимум три раза в неделю.

С «вёрстами» мы вместе с 11 июня 2022 года. В Нижнем тогда была всего один маршрут на Мещерском озере. Я очень хотела присоединиться, но было волнительно, поэтому какое-то время следила за сообществом в соцсетях, и, в итоге, в один прекрасный день, устала бояться. Пришла на пробежку, сразу записавшись на волонтерскую позицию «замыкающий», чтобы наверняка (я человек очень ответственный и так отрезала себе пути к отступлению). Всё прошло замечательно. Через месяц я вернулась на «5 вёрст» и осталась там надолго.