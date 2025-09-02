Нижегородская «Норманочка» взяла серебро на Кубке мира по футзалу в Бразилии

Соревнования по футзалу (играют 5х5 в закрытом помещении) наша команда завершила со счетом 1:3, уступив бразильской «Штейн Каскавел». Перед этим, в полуфинальном матче «Норманочка» разгромила бразильянок из «Факультаде Согипа» (10:1), а на групповом этапе обошла коллективы из Колумбии, США и Аргентины. «Норманочка» уже привозила медали Кубка мира — в 2022 и 2023 году (оба раза бронзу), серебро – впервые!
Станислав Буслаев
Старший тренер
Игра с одной из лучших команд мира дает много пищи для размышлений. Тренерский штаб сделает анализ проведенного турнира, и только после этого можно будет говорить о корректировках в тренировочном процессе. Всегда стараемся отталкиваться от себя и своей игры, и будем стараться ее улучшать!
До 8 сентября команда будет отдыхать, а после начнет подготовку к Суперкубку России. Напомним, «Норманочка» в марте этого года выиграла Кубок России (уже в третий раз!).
