ВАЛЕРИЙ ПРОНКИН

Как вы узнали, что вас выбрали спортсменом года?

Прямо на церемонии вручения. То, что меня номинировали, мне заранее сказал тренер, но о победе узнал, только когда заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил со сцены.

То есть все как на церемонии «Оскара»: открывают конверт, номинанты волнуются?

Да, абсолютно так же. Многие шутили: «Ну, ты же наверняка догадывался!» Ей-богу, не знал!

Кто вас первый поздравил?

Жена. Она вместе с родителями смотрела прямую трансляцию и после ее завершения тут же мне позвонила.

Ваша жена занимается тем же видом спора, что и вы?

Занималась. Сейчас Аня воспитывает ребенка, нашей дочери уже два года.

Получается, что у вас был служебный роман?

Выходит, что так. Она родом из Гродно, а встретились мы в Сочи на сборах. У нас же нет никакого гендерного разделения: мужчины и женщины тренируются вместе, все друг друга поддерживают. Познакомились мы на тренировках, начали общаться в мессенджерах, созваниваться по скайпу. А потом я набрался смелости и предложил ей сходить в кино – и она отказалась.

Но в конце все сложилось удачно. Что же произвело на нее впечатление?

Наверное, то, что я полгода не сдавался.