Он гордость России (без преувеличений!) – чемпион страны, победитель Игр БРИКС, лауреат Национальной спортивной премии и «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» этого года. Метатель молота Валерий Пронкин – в интервью для «НН.Собака.ru» об «отсебятине на тренировках» и служебных романах на сборах.
Как вы узнали, что вас выбрали спортсменом года?
Прямо на церемонии вручения. То, что меня номинировали, мне заранее сказал тренер, но о победе узнал, только когда заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил со сцены.
То есть все как на церемонии «Оскара»: открывают конверт, номинанты волнуются?
Да, абсолютно так же. Многие шутили: «Ну, ты же наверняка догадывался!» Ей-богу, не знал!
Кто вас первый поздравил?
Жена. Она вместе с родителями смотрела прямую трансляцию и после ее завершения тут же мне позвонила.
Ваша жена занимается тем же видом спора, что и вы?
Занималась. Сейчас Аня воспитывает ребенка, нашей дочери уже два года.
Получается, что у вас был служебный роман?
Выходит, что так. Она родом из Гродно, а встретились мы в Сочи на сборах. У нас же нет никакого гендерного разделения: мужчины и женщины тренируются вместе, все друг друга поддерживают. Познакомились мы на тренировках, начали общаться в мессенджерах, созваниваться по скайпу. А потом я набрался смелости и предложил ей сходить в кино – и она отказалась.
Но в конце все сложилось удачно. Что же произвело на нее впечатление?
Наверное, то, что я полгода не сдавался.
Среди спортсменов часто случаются романы?
Да, я много раз видел, как атлеты находят вторую половину в спорте – иногда в той же дисциплине. Наверное, потому что только спортсмен может понять другого спортсмена – какой это тяжелый труд, не ревновать, когда мы пропадаем на сборах и не можем уделять им достаточно внимания. Не каждая женщина вытерпела бы мои постоянные отъезды, а моя жена прекрасно меня понимает, поскольку сама через все это прошла.
У вас ведь вся семья спортивная – сестры тоже метали молот.
Да, мы все прошли школу Ивана Никитовича Коптюха, моя жена тоже успела позаниматься с этим великим тренером, когда переехала в Нижний. К сожалению, в этом году его не стало. Но сестры оказались не такими терпеливыми, как я, не смогли дождаться высоких результатов и ушли из легкой атлетики. Наверное, к счастью – не пожелаю им этих постоянных сборов и тренировок ради достижения цели. В конце концов, обычный человек не строит всю свою жизнь вокруг спорта. В отличие от меня – я даже жену-спортсменку нашел!
После декретного отпуска она вернется к тренировкам?
Пока мы об этом еще не думали.
Все-таки метание молота – больше мужской вид спорта…
Это все стереотипы. У нас занимаются высокие сильные девушки – дадут фору многим мужчинам!
Вы победили на соревнованиях БРИКС. Как вы, с вашим опытом участия в Олимпиаде в Токио, их оцениваете?
Казанские организаторы стремились сделать все как на настоящей Олимпиаде – была своя спортивная деревня, тренировочная база, развлекательная программа для участников. Конечно, пока это еще не олимпийский уровень, но главное, что он дает ощущение международного старта – ведь соревнуешься с ребятами из других государств. В 2012 году в Казани проходила Универсиада, соревнования были хорошо организованы, Игры БРИКС стали достойным продолжением этой традиции. Думаю, дальше будет только лучше!
Как вы считаете, легкая атлетика сейчас популярна?
Ее популярность растет. Более того, в современном мире она, как птица Феникс, воскресла из пепла, и в этом большая роль Всероссийской федерации легкой атлетики. Уровень и статус соревнований заметно повысился: собираются целые стадионы, проводятся массовые легкоатлетические мероприятия. Поэтому, я считаю, мы движемся в правильном направлении!
Как ваш вид спорта развивается в Нижнем Новгороде?
У наших метателей растет хорошая смена. На сборах мы тренируемся вместе с внуком Ивана Никитовича. Его тоже зовут Иван Коптюх, ему сейчас 19 лет, подает большие надежды: молодой, перспективный, сильный и главное – делает то, что ему скажет тренер, а это один из важных критериев успеха. Никакой отсебятины, слово тренера – закон!
Но в молодом возрасте так и тянет на отсебятину!
Да, у меня такое было – играл в футбол, подвернул ногу, и все тренировки пошли насмарку. Конечно, когда ты молодой, все эти ограничения раздражают, но со временем я понял, что так и должно быть!
До того как пришли в легкую атлетику, вы занимались аккордеоном. Сейчас на нем играете?
Нотную грамоту помню, и слух остался, но уже не играю. Даже если сильно попросят.
Валерий Пронкин сфотографирован в московском спортивном комплексе ЦСКА, где проходят его тренировки. Комплекс был построен к летним Олимпийским играм 1980 года. Сейчас здесь тренируются и соревнуются не только легкоатлеты, но и футболисты, гимнастки, пятиборцы, регбисты.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Яна Ботина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)