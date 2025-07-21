Татьяна Сергаева: «Мы будем делать все возможное, чтобы вернуться на международную арену»

Российскую сборную по художественной гимнастике возглавит нижегородка – новость, которая взбудоражила спортивные телетайпы страны. Тренер Татьяна Сергаева 17 лет готовит олимпийских и мировых чемпионок – верим, что новые победы уже близко (да, и на Олимпиаде тоже!).
Как встретили новость о своем назначении?
Прежде чем мне предложили возглавить сборную, мы предварительно обсудили этот важный шаг с президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым, и я попросила время на раздумья. Конечно, это большая ответственность, которая вызвала у меня некоторое напряжение. Были и сомнения, но я приняла это решение. Позднее, на чемпионате России, о моем назначении было объявлено официально.
С кем-то перед этим советовались?
В первую очередь поговорила с семьей, прежде всего с мамой – она мой самый первый и важный советчик по жизни.
Ваша мама Наталья Борисовна Тишина – уважаемый тренер по гимнастике, это она увлекла вас спортом?
Да, и не только привела меня в художественную гимнастику, но и воспитала как гимнастку, тренера, человека. И она всегда рядом, поддерживает и помогает принимать важные решения. Не только я, множество людей просят у нее совета, в том числе тренеры, – и для меня это большая гордость. Мама продолжает работать и участвовать в спортивных событиях страны: такие профессионалы, как она, всегда на боевом посту.
Ваша стратегия – как будете завоевывать любовь и уважение сборной?
Моя цель – не завоевывать расположение гимнасток и тренеров, а создать большую и дружную семью, команду единомышленников, которая будет работать на результат. Все, с кем я ранее была в сборной, восприняли мое назначение доброжелательно, с готовностью трудиться в команде. Трудностей впереди много. Наш коллектив – включая тренеров, судей, врачей, административный состав – должен стать единой системой, которая поможет нашим спортсменам достигать высоких целей.
Отношения с коллегами у вас теперь изменились?
Нет, я продолжаю общаться со всеми так же, как и раньше, остаюсь открытой для любых предложений и советов.
Какие задачи на ближайшее время?
Во-первых, создать для гимнасток идеальные условия для тренировок. Мы расширяем медицинский персонал, возобновляем работу комплексной научной группы, которая будет помогать тренерам и их воспитанницам в подготовке к важнейшим соревнованиям. Во-вторых, пересмотреть подходы в судейской системе, чтобы внутри страны не было коалиций, которые мешают выявлять по-настоящему сильнейших гимнасток. Конечно, есть определенные сложности, механизмы, которые сложились за предыдущие годы, – новый подход требует времени на адаптацию, и это важно понимать.
Олимпиаду-2028 держите в фокусе?
Мы будем делать все возможное, чтобы вернуться на международную арену и достойно выступать на Олимпийских играх.
Ваш тренерский стиль – какой он?
За годы работы у меня сформировался подход, который можно назвать демократично-авторитарным. Я готова выслушать все предложения и советы, но решения принимаю, опираясь на всю доступную информацию. Нужно находить золотую середину в подходе к работе с гимнастками – быть жесткой и требовательной, но в то же время – ближайшей подругой, готовой поддержать и помочь. Исполнительность и дисциплина – ключевые факторы.
Что посоветуете девочкам, которые мечтают стать чемпионками?
Много трудитесь, не останавливайтесь на достигнутом и двигайтесь вперед шаг за шагом, ставя перед собой реалистичные цели. Важно доверять тренеру и постоянно работать над собой: любой спорт – это всегда большой труд. В нашем виде для успеха важно иметь природные данные, упорство и трудолюбие, а еще – умение нестандартно мыслить и быстро принимать решения.
Часто бываете в Нижнем?
В последнее время редко, но я стараюсь участвовать в жизни тренерского коллектива спортивной школы и училища олимпийского резерва, где я начала карьеру в 16 лет и проработала долгое время. Я обожаю свой родной город. Хотя сейчас живу в Москве, Нижний Новгород был и остается главным городом в моей жизни. После реконструкции и благоустройства к 800-летию он стал еще красивее, сейчас это центр притяжения для туристов.
Ваши любимые места в городе?
У меня их много – это и Нижневолжская набережная, особенно во время закатов, и парк «Швейцария», и Щелоковский хутор, где я очень люблю подолгу гулять.
Татьяна Сергаева сфотографирована в галерее современного искусства Futuro. Она расположена в филигранно руинированном пространстве старинного особняка – идеальное место для того, чтобы почувствовать дух древнего города, в который наша героиня любит возвращаться вновь и вновь.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Одежда: URBAN SOUL
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