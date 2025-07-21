Татьяна Сергаева: «Мы будем делать все возможное, чтобы вернуться на международную арену»

Как встретили новость о своем назначении?



Прежде чем мне предложили возглавить сборную, мы предварительно обсудили этот важный шаг с президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым, и я попросила время на раздумья. Конечно, это большая ответственность, которая вызвала у меня некоторое напряжение. Были и сомнения, но я приняла это решение. Позднее, на чемпионате России, о моем назначении было объявлено официально.

С кем-то перед этим советовались?

В первую очередь поговорила с семьей, прежде всего с мамой – она мой самый первый и важный советчик по жизни.

Ваша мама Наталья Борисовна Тишина – уважаемый тренер по гимнастике, это она увлекла вас спортом?

Да, и не только привела меня в художественную гимнастику, но и воспитала как гимнастку, тренера, человека. И она всегда рядом, поддерживает и помогает принимать важные решения. Не только я, множество людей просят у нее совета, в том числе тренеры, – и для меня это большая гордость. Мама продолжает работать и участвовать в спортивных событиях страны: такие профессионалы, как она, всегда на боевом посту.