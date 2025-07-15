Андрей Вдовин

Первый раз были в Париже?

Во Франции я уже бывал на соревнованиях, но в Париж приехал впервые. Первые пару дней изучал город – все было супер, а в парижском метро чувствовал себя даже безопаснее, чем в московском! Конечно же, перед поездкой я смотрел новости и немного опасался, как к нам будут там относиться, но на деле все прошло хорошо – никаких косых взглядов, хотя мы повсюду ходили в нейтральной бежевой форме.

Когда вы поняли, что сборная России все-таки отправится на Олимпиаду?

До самого последнего момента нам официально не сообщали, поедем мы или нет: соревнования начинаются 27 августа, а 20-го мы все еще на спортивной базе. Как потом выяснилось, руководство все знало, но решило эту информацию не распространять, чтобы не вызывать лишний ажиотаж в обществе. Спортсмены ведь как солдаты: что тренер скажет, то мы и делаем.

В 2021 году вы уже стали золотым медалистом токийской Паралимпиады. Какие цели ставили перед собой, собираясь в Париж?

В Токио я осуществил мечту своей жизни, к которой шел многие годы, – стал олимпийским чемпионом, поэтому перед поездкой в Париж серьезно на победу не настраивался, даже родственникам об этом сказал. К тому же нас несколько лет не допускали на международные соревнования, соответственно не было мотивации к ним готовиться: понимаешь, что надо тренироваться, а для чего? Только для поддержания спортивной формы. Зато в Париже я не так сильно волновался, как в Токио, – все-таки я туда приехал в ранге чемпиона!

Кто за вас болел?

Мой главный болельщик – жена. Она смотрела все трансляции, ей одной я рассказал о своей травме – накануне первого забега потянул мышцу. Позвонил ей в слезах, просто не мог держать все в себе – она меня утешила, как это может сделать только близкий человек.