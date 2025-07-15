Увидеть Париж и победить – на летней Паралимпиаде он завоевал две золотые медали. Андрей Вдовин – о том, как стать двукратным олимпийским чемпионом с травмой и почему сложно выступать при полных трибунах.
Первый раз были в Париже?
Во Франции я уже бывал на соревнованиях, но в Париж приехал впервые. Первые пару дней изучал город – все было супер, а в парижском метро чувствовал себя даже безопаснее, чем в московском! Конечно же, перед поездкой я смотрел новости и немного опасался, как к нам будут там относиться, но на деле все прошло хорошо – никаких косых взглядов, хотя мы повсюду ходили в нейтральной бежевой форме.
Когда вы поняли, что сборная России все-таки отправится на Олимпиаду?
До самого последнего момента нам официально не сообщали, поедем мы или нет: соревнования начинаются 27 августа, а 20-го мы все еще на спортивной базе. Как потом выяснилось, руководство все знало, но решило эту информацию не распространять, чтобы не вызывать лишний ажиотаж в обществе. Спортсмены ведь как солдаты: что тренер скажет, то мы и делаем.
В 2021 году вы уже стали золотым медалистом токийской Паралимпиады. Какие цели ставили перед собой, собираясь в Париж?
В Токио я осуществил мечту своей жизни, к которой шел многие годы, – стал олимпийским чемпионом, поэтому перед поездкой в Париж серьезно на победу не настраивался, даже родственникам об этом сказал. К тому же нас несколько лет не допускали на международные соревнования, соответственно не было мотивации к ним готовиться: понимаешь, что надо тренироваться, а для чего? Только для поддержания спортивной формы. Зато в Париже я не так сильно волновался, как в Токио, – все-таки я туда приехал в ранге чемпиона!
Кто за вас болел?
Мой главный болельщик – жена. Она смотрела все трансляции, ей одной я рассказал о своей травме – накануне первого забега потянул мышцу. Позвонил ей в слезах, просто не мог держать все в себе – она меня утешила, как это может сделать только близкий человек.
Со стороны не было заметно, что вы бежали с больной ногой, и комментаторы тоже об этом не сообщали.
Они об этом и не знали, мы с тренером никому не говорили о травме. Конечно, я тут же пошел на все возможные процедуры – криокамеру, массаж, компресс. Мне повезло, что моя основная дистанция 400 метров, на которую делал ставку, была по графику только через четыре дня, и я успел немного восстановиться: выложился на 130 процентов, бежал так, что не чувствовал больную ногу, и завоевал золото. А вот стометровка была назначена на следующий день после травмы, и я занял третье место. Но считаю, что в той ситуации бронзовую медаль вполне можно считать золотой.
Отношение к паралимпийскому спорту в России и за границей сильно отличается?
Ситуация везде приблизительно одинаковая – болеть за параспортсменов приходят только их родственники и другие члены команды. Так было на соревнованиях в Уэльсе, Дубае, Катаре, Лионе. В Японии на стадион привозили автобусами детей – там это форма школьного просвещения. Поэтому я очень удивился, когда увидел парижский стадион «Стад де Франс» полностью заполненным – а он вмещает более 80 тысяч человек. И все кричат, аплодируют! Для некоторых наших спортсменов выступать при полных трибунах было шоком, все-таки это немного давит.
Разве поддержка зрителей не помогает?
Возможно, на коротких дистанциях она может помочь. Но когда ты бежишь 400 метров, то должен настроиться на нужный темп, а когда трибуны скандируют, это сбивает с ритма. Но мне, кажется, удалось с этим справиться.
Планируете отправиться на Олимпиаду 2028 года?
Если честно, то нет. Если в 2028 году я вдруг окажусь в Лос-Анджелесе, то это будет чудо. Годы идут, мои соперники молодеют. В парижском забеге на 400 метров я был самый старший: шесть из восьми участников родились в двухтысячных.
Сейчас вам 31 год. Сколько вы еще можете оставаться в профессиональном спорте?
У паралимпийцев возрастные границы не такие жесткие – у нас есть спортсмены, которым и 40, и 50 лет. Конечно, со временем становится тяжелее тренироваться, но я планирую поддерживать себя в форме как можно дольше. Возможно, приедет поезд, в который я еще успею запрыгнуть.
Андрей Вдовин сфотографирован на стадионе «Локомотив», где сейчас проходят его тренировки. Спортивная арена была построена в 1932 году и за почти вековую историю успела четыре раза сменить название: раньше это был стадион Крайсовпрофа, ВЦСПС и «Торпедо».
Текст: Сергей Костенко
Фото: Оксана Шверницкая
Стиль: Алина Семяшкина
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