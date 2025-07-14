Илья Хайретдинов: «У меня есть мечта – чтобы в каждом нижегородском дворе было баскетбольное кольцо»

В этом году у турнира «Поколение-НН» юбилей, собираетесь отмечать?

На самом деле мы поняли, что у нас круглая дата, когда сезон был уже в самом разгаре, до этого все мысли были заняты подготовкой. В этом году мы поставили рекорд по количеству участников в сезоне: 175 команд сыграют более 700 матчей. Для сравнения: турнир Единой лиги ВТБ насчитывает где-то 500 – меньше, чем сыграли наши дети!

Вернемся на 10 лет назад. Как родилась идея проводить соревнования для детей?

В 2015 году тренерский состав ФОКа «Мещерский» предложил баскетбольному клубу «Нижний Новгород» (ныне «Пари Нижний Новгород») организовать турнир для молодежи, который и получил название «Поколение-НН». Раньше такие соревнования проходили для команд из пяти возрастных групп, которые соревновались в течение нескольких недель, чтобы отобрать ту, которая поедет на всероссийские турниры. Мы выбрали другой подход – детские соревнования по правилам взрослых профессиональных турниров, с полноценной статистикой, фото и видео, онлайн-трансляциями. У нас не было строгих возрастных ограничений: младшие ребята, если чувствовали, что готовы, могли играть со старшими, это позволяло им активнее участвовать и проверять свои силы.

Какие требования вы предъявляете участникам?

Заявиться может любая организация – и специализированная спортивная школа, и обычная общеобразовательная или любое другое детское учреждение. В нашем первом турнире участвовали шесть команд, на следующий год – уже 22, в четвертом сезоне появилось восемь команд девочек, и вот спустя 10 лет – более 175 команд 18 возрастных дивизионов, а это более двух с половиной тысяч спортсменов! Все они из Нижегородской области – обкатывают свои умения внутри региона и уже потом едут на всероссийские турниры играть с сильнейшими.