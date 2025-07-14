Илья Хайретдинов: «У меня есть мечта – чтобы в каждом нижегородском дворе было баскетбольное кольцо»

2000 спортсменов и более 700 игр – турнир «Поколение-НН» встречает свои 10 лет рекордами. Председатель Федерации баскетбола Нижегородской области и лауреат «ТОП50»-2025 Илья Хайретдинов – о том, как организовать детские соревнования по-взрослому и нужен ли высокий рост, чтобы попадать в кольцо.
В этом году у турнира «Поколение-НН» юбилей, собираетесь отмечать?
На самом деле мы поняли, что у нас круглая дата, когда сезон был уже в самом разгаре, до этого все мысли были заняты подготовкой. В этом году мы поставили рекорд по количеству участников в сезоне: 175 команд сыграют более 700 матчей. Для сравнения: турнир Единой лиги ВТБ насчитывает где-то 500 – меньше, чем сыграли наши дети!
Вернемся на 10 лет назад. Как родилась идея проводить соревнования для детей?
В 2015 году тренерский состав ФОКа «Мещерский» предложил баскетбольному клубу «Нижний Новгород» (ныне «Пари Нижний Новгород») организовать турнир для молодежи, который и получил название «Поколение-НН». Раньше такие соревнования проходили для команд из пяти возрастных групп, которые соревновались в течение нескольких недель, чтобы отобрать ту, которая поедет на всероссийские турниры. Мы выбрали другой подход – детские соревнования по правилам взрослых профессиональных турниров, с полноценной статистикой, фото и видео, онлайн-трансляциями. У нас не было строгих возрастных ограничений: младшие ребята, если чувствовали, что готовы, могли играть со старшими, это позволяло им активнее участвовать и проверять свои силы.
Какие требования вы предъявляете участникам?
Заявиться может любая организация – и специализированная спортивная школа, и обычная общеобразовательная или любое другое детское учреждение. В нашем первом турнире участвовали шесть команд, на следующий год – уже 22, в четвертом сезоне появилось восемь команд девочек, и вот спустя 10 лет – более 175 команд 18 возрастных дивизионов, а это более двух с половиной тысяч спортсменов! Все они из Нижегородской области – обкатывают свои умения внутри региона и уже потом едут на всероссийские турниры играть с сильнейшими.
Но ведь нижегородцам было бы интересно посоревноваться со спортсменами из других городов!
В будущем мы надеемся создать отдельный Кубок «Поколение-НН», в который будут приглашены лучшие со всей России. Однако в данный момент у нас недостаточно ресурсов – как физических, так и финансовых, – чтобы реализовать эту идею. Мы единственный спортивный проект в России, который не требует стартовых взносов – любой желающий может участвовать совершенно бесплатно. Я занимаюсь организацией баскетбольных мероприятий с 2008 года и никогда не сталкивался с подобным!
Как же тогда финансируется проект?
Основной источник финансирования – средства спонсоров и партнеров, включая баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород». В этом сезоне пришли к софинансированию от Министерства спорта. Сейчас мы ощущаем, что достигли определенного предела в развитии, но уверены, что при увеличении инвестиций проект может показать продолжительный значительный рост. Мы замечаем растущий интерес к расширению информационного присутствия «Поколения-НН», а наша потенциальная онлайн-аудитория значительно больше – у нас есть много интересных предложений для будущих партнеров в медиасфере. Инвестируя в «Поколение», вы вкладываетесь в будущее детей!
Какие перспективы есть у победителей?
По итогам соревнований тренерский штаб резервных команд клуба оценивает лучших игроков. У нас в Нижегородской области сформировалась уникальная команда организаторов, которая отвечает за весь баскетбол в регионе – от детского до профессионального уровня. Если бы клуб сосредоточился исключительно на профессионалах, мы не достигли бы таких впечатляющих результатов в развитии этого вида спорта и увеличении числа занимающихся. Наша задача не только вырастить профи, но и дать возможность влюбиться в эту замечательную игру, чтобы человек мог пройти путь от игрока до менеджера в одной из структур. Этот подход уже приносит свои плоды. Я мечтаю о том, что когда-нибудь такая модель распространится по всей стране и мы сможем с уверенностью сказать, что бизнес, общественные организации и государственные структуры работают в единой связке.
У вашего турнира есть младший брат – «Поколение. Тренер». Как он появился?
На протяжении всех 10 лет мы с клубом «Пари Нижний Новгород» проводили мастер-классы для баскетбольных тренеров области. А два года назад решили сделали шаг вперед – так появился просветительский проект «Поколение. Тренер», который получил поддержку на грантовом конкурсе регионального министерства внутренней политики. Он включает в себя подготовку методического пособия и проведение семинаров и мастер-классов в девяти городах области, за два года в нем приняли участие более тысячи специалистов. Представители тренерского штаба клуба обучают тренеров спортивных школ, учителей физкультуры, да и просто всех, кто желает профессионально заниматься баскетболом. Ведь в каждом городе есть ребята, которые хотят найти интересное хобби, а возможно, и будущую работу. И всюду мы привозим с собой в подарок комплекты баскетбольных мячей и игровой формы – сейчас они есть уже в 16 городах области. Наша цель – увлечь баскетболом как можно больше молодежи.
Есть такой стереотип – чтобы играть в баскетбол, нужен высокий рост.
Совсем необязательно! Мы не хотим обязательно всех сделать профессионалами, главное, чтобы ребенок понял: баскетбол – это настоящая семья, где можно найти друзей на всю жизнь. У меня есть мечта – чтобы в каждом нижегородском дворе было баскетбольное кольцо. Ведь это же так просто и доступно! И тогда каждый сможет выйти из дома покидать мячик.
Фотосессия Ильи Хайретдинова прошла в баскетбольном центре Plays Center на Советской площади. Это первое в Нижнем Новгороде пространство, полностью посвященное этому виду спорта и доступное всем желающим.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Волосы: HUB
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