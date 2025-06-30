Команда по киле «ХИМИК»

Изначально «Химик» – команда по регби, почему вы заинтересовались килой?

Идея попробовать новую дисциплину пришла в прошлом году директору клуба Ивану Сергеевичу Румянцеву. Он объяснил нам правила, мы попробовали сыграть – всем ребятам понравилось, поэтому решили заявить нашу команду (их называют ватагами) на турнир «Богатырская сеча 2024» – и отбор прошли успешно.

Это исконно русская игра, но сейчас большинство россиян не знают ее правил. Объясните, чем она принципиально отличается от регби?

Кила не накладывает чрезмерно строгих ограничений: пасовать разрешается в любую сторону, а в регби – только назад. В киле атаковать можно любого игрока, а в регби – только того, у кого мяч. И, кстати, сам мяч тоже отличается: в регби он овальный, а в киле похож на приплюснутую лепешку и весит в три раза больше – полтора килограмма. В древности их делали из кожи или желудков быков и набивали сеном.

Вы чувствовали эти древнерусские вайбы?

В киле, как и в любой игре, есть свои традиции. Например, в конце турнира все участники встали в один большой круг, передавали из рук в руки железную чашу с водой, при этом каждый говорил, что ему понравилось в соревновании, а что нет. Потом эту воду вылили – как бы отпустили все свои обиды.

В регби играют достаточно жестко, а в килу?

Кила жестче в том плане, что атаковать можно даже игрока без мяча – мы, регбисты, к такому не привыкли: не успеешь сгруппироваться, и в итоге может «прилететь», а это достаточно травмоопасно. И одно еще отличие: регбисты более дисциплинированны, никогда не спорят с судьями, у нас за любое пререкание – сразу удаление. А на турнире по киле случались конфликты: бывало, что команды пытались надавить на судью.

В финальной игре вы со счетом 2:0 разбили команду из Раменского, многократных победителей и действующих чемпионов турнира. Они такие же профессионалы, как и вы?

Если честно, не знаю их историю. Но броски у них были просто шикарные, и вели они себя достаточно дисциплинированно, особенно по сравнению с другими командами. Так что, я думаю, они профессиональные спортсмены.