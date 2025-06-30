Команда по киле «ХИМИК»

Новичкам везет: изначально регбийная команда «Химик» играет в килу всего год, а уже чемпион России по этой древнерусской игре! Капитан Антон Кимкевич учит ее правилам и объясняет, как дзержинской ватаге удалось завоевать Братину сильнейших – главный трофей чемпионата.
Изначально «Химик» – команда по регби, почему вы заинтересовались килой?
Идея попробовать новую дисциплину пришла в прошлом году директору клуба Ивану Сергеевичу Румянцеву. Он объяснил нам правила, мы попробовали сыграть – всем ребятам понравилось, поэтому решили заявить нашу команду (их называют ватагами) на турнир «Богатырская сеча 2024» – и отбор прошли успешно.
Это исконно русская игра, но сейчас большинство россиян не знают ее правил. Объясните, чем она принципиально отличается от регби?
Кила не накладывает чрезмерно строгих ограничений: пасовать разрешается в любую сторону, а в регби – только назад. В киле атаковать можно любого игрока, а в регби – только того, у кого мяч. И, кстати, сам мяч тоже отличается: в регби он овальный, а в киле похож на приплюснутую лепешку и весит в три раза больше – полтора килограмма. В древности их делали из кожи или желудков быков и набивали сеном.
Вы чувствовали эти древнерусские вайбы?
В киле, как и в любой игре, есть свои традиции. Например, в конце турнира все участники встали в один большой круг, передавали из рук в руки железную чашу с водой, при этом каждый говорил, что ему понравилось в соревновании, а что нет. Потом эту воду вылили – как бы отпустили все свои обиды.
В регби играют достаточно жестко, а в килу?
Кила жестче в том плане, что атаковать можно даже игрока без мяча – мы, регбисты, к такому не привыкли: не успеешь сгруппироваться, и в итоге может «прилететь», а это достаточно травмоопасно. И одно еще отличие: регбисты более дисциплинированны, никогда не спорят с судьями, у нас за любое пререкание – сразу удаление. А на турнире по киле случались конфликты: бывало, что команды пытались надавить на судью.
В финальной игре вы со счетом 2:0 разбили команду из Раменского, многократных победителей и действующих чемпионов турнира. Они такие же профессионалы, как и вы?
Если честно, не знаю их историю. Но броски у них были просто шикарные, и вели они себя достаточно дисциплинированно, особенно по сравнению с другими командами. Так что, я думаю, они профессиональные спортсмены.
Как же вы их победили?
У них была тактика захватывать каждого игрока, а мы любим двигаться с мячом и не даем себя атаковать – думаю, дело в этом.
В регби у «Химика» не такие сильные выступления, как в киле. Чем это можно объяснить?
В прошлых сезонах в клубе менялись игроки и тренеры, все это сказалось на нашей игре. К тому же мы выступал в регбийной Премьер-лиге, там нам приходилось встречаться с достаточно сильными командами, а в киле такой конкуренции пока нет. Но, думаю, если этот вид спорта будет развиваться, со временем ситуация изменится.
Планируете и дальше заниматься новой для вас дисциплиной?
Мы хотим практиковать обе игры. Во время регбийных тренировок часто используем килу в качестве разминки – она повышает концентрацию, дает возможность активно подвигаться, меняется только специфика владения мячом. И, конечно, если будут проходить соревнования, обязательно примем в них участие, почему нет?
Дети могут играть в килу?
Я знаю, что детские регбийные команды уже ею занимаются, но правила для них, конечно же, не такие жесткие. Там идет бесконтактная борьба: у игрока на поясе две ленточки, если их сорвали, он должен отдать мяч.
Как вы считаете, кила может стать такой же популярной, как, например, футбол, чтобы люди играли в нее для своего удовольствия?
Если ее развивать, она вполне может стать национальным видом спорта. У американцев же есть свой американский футбол, и они вывели его на высокий уровень – в него играют и профессионалы, и любители, его смотрят болельщики, у игроков высокие гонорары. Уверен, что такое можно сделать и у нас, потому что по духу эти игры близки.
Команда «Химик» сфотографирована «на Драме» – так нижегородцы для краткости называют Театральную площадь. В 2016 году ее предлагалось переименовать в честь актера Евгения Евстигнеева, однако площадь сохранила свое историческое название.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Дмитрий Гуричев
Стиль: Алина Семяшкина
Макияж и волосы: HUB
Одежда: «РОДИНА»
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