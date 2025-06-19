Все включены: в Нижнем в третий раз пройдет фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных»

Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай»: «Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об адаптивных видах спорта в городе и могли провести это лето активно независимо от своих физических возможностей».

Кроме спортивных соревнований – мастер-класс от команды Step2wake: показательные выступления и открытые тренировки по адаптивному вейкборду смогут посетить все желающие.

Вход на фестиваль свободный. Тем, кто хочет принять участие в мастер-классах, понадобится только предварительная регистрация на официальной странице события.

Светлана Ануфриева, министр молодежной политики Нижегородской области: «Мы стремимся, чтобы фестиваль объединил людей с разными возможностями и доказал: спорт действительно доступен каждому, по крайней мере в нашем регионе. Такие проекты, на мой взгляд, меняют жизни, помогают раскрыться многим людям, укрепить здоровье и поверить в себя. Для нас всегда важно поддерживать инклюзивный спорт и создавать условия, чтобы каждый молодой человек независимо от обстоятельств мог найти себе единомышленников, поддержку и стать частью большой команды».

Текст: Карина Весновская

Фото: Благотворительный фонд «Пари и побеждай»