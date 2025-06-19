Все включены: в Нижнем в третий раз пройдет фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных»

21 июня встречаемся в ФОК «Мещерский» и акватории Мещерского озера, чтобы поддержать участников инклюзивных соревнований и – самим научиться крутить 360 на вейкборде!
Программа фестиваля будет яркой: к уже знакомому адаптивному вейкборду (который, кстати, собрал в прошлом году 44 райдера из 14 регионов) добавятся баскетбол для людей с нарушением слуха и с ментальными нарушениями и футбольный турнир для детей с синдромом Дауна. Гостей ждет мастер-класс по катанию на адаптивных сапбордах, а еще можно попробовать себя в мини-гольфе, тире, корнхоле, AI-футболе или попытаться удержать равновесие на баланс-борде.
Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай»: «Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об адаптивных видах спорта в городе и могли провести это лето активно независимо от своих физических возможностей».
Кроме спортивных соревнований – мастер-класс от команды Step2wake: показательные выступления и открытые тренировки по адаптивному вейкборду смогут посетить все желающие.
Вход на фестиваль свободный. Тем, кто хочет принять участие в мастер-классах, понадобится только предварительная регистрация на официальной странице события.
Светлана Ануфриева, министр молодежной политики Нижегородской области: «Мы стремимся, чтобы фестиваль объединил людей с разными возможностями и доказал: спорт действительно доступен каждому, по крайней мере в нашем регионе. Такие проекты, на мой взгляд, меняют жизни, помогают раскрыться многим людям, укрепить здоровье и поверить в себя. Для нас всегда важно поддерживать инклюзивный спорт и создавать условия, чтобы каждый молодой человек независимо от обстоятельств мог найти себе единомышленников, поддержку и стать частью большой команды».
Текст: Карина Весновская
Фото: Благотворительный фонд «Пари и побеждай»
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