Дуся, Огонек и все-все-все: знакомимся с участниками «Кубка Губернатора» по выездке в Нижнем

Нижегородскую область представят Светлана Валькова и Best Fire аka Огонек (имя выбирали сообразно пламенному нраву) — многократные победители региональных соревнований; неразлучны уже 10 лет!

От Московской области выступит дуэт двукратных победителей нашего кубка — София Анищева и вестфальский жеребец Сир Флоррет, он же Фили. Статный grandpa, оказывается, уже обзавелся потомством (есть 5 прытких детей и внуки!), но вполне держит марку и еще иго-го какой!

Также увидим участников Олимпийских игр в Токио (!) и чемпионов России Марию Шувалову и ее Фаби медной масти c неотразимой челкой а-ля Биркин.

Из Ярославской области к нам приедет Наталья Шадрина, мастер спорта и член сборной России, и ее верный летучий голландец Дуся, который на манеже превращается в идеального и ответственного парня Индиго.

Награждать самых-самых собираются 12 июня в конном строю. В этот же день пройдет фестиваль «На коне!» с мастер-классами, розыгрышами и бесплатными катаниями на лошадях.

С 9 по 11 июня вход свободный, зарегистрироваться на финал можно вот здесь.

Когда: 9–12 июня

Где: ул. Овражная, 62А

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Фото: предоставлены пресс-службой конноспортивного клуба «Пассажа»