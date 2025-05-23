26 мая – последний день регистрации на «Зеленый марафон»

И последняя возможность стать одним из 20+ тысяч бегунов, которые уже зарегистрировалось в Приволжском федеральном округе. До забега, который состоится 31 мая, остались считанные дни.
Участникам доступны дистанции 4,2 или 10 километров, есть и детские слоты! В Нижнем Новгороде забег пройдет вдоль Волжской набережной, но некоторые бегуны специально предпочитают участвовать в соседних городах, ведь в каждом городе для участников подобраны живописные маршруты: в Казани – вдоль набережной Казанки со стороны парка «Урам», в Кирове – по территории Кочуровского парка, в Саранске – вдоль реки Инсар и улицам города, в Чебоксарах – вдоль реки Волги по Московской набережной, а в Йошкар-Оле – по правобережной части города.
Мероприятие состоится уже в 12-й раз, третий год – совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», который поддерживает инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Сбер, по традиции, удваивает все добровольные пожертвования.
Текст: Светлана Горлина
Фото: архив редакции
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