26 мая – последний день регистрации на «Зеленый марафон»

Участникам доступны дистанции 4,2 или 10 километров, есть и детские слоты! В Нижнем Новгороде забег пройдет вдоль Волжской набережной, но некоторые бегуны специально предпочитают участвовать в соседних городах, ведь в каждом городе для участников подобраны живописные маршруты: в Казани – вдоль набережной Казанки со стороны парка «Урам», в Кирове – по территории Кочуровского парка, в Саранске – вдоль реки Инсар и улицам города, в Чебоксарах – вдоль реки Волги по Московской набережной, а в Йошкар-Оле – по правобережной части города.

Мероприятие состоится уже в 12-й раз, третий год – совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», который поддерживает инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Сбер, по традиции, удваивает все добровольные пожертвования.

Текст: Светлана Горлина

Фото: архив редакции