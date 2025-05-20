Регистрация на благотворительный «Зеленый Марафон» открыта до 26 мая

Мероприятие состоится уже в 12-й раз, третий год – совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», который поддерживает инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Сбер, по традиции, удваивает все добровольные пожертвования.

В нашем городе забег стартует на стадионе «Нижний Новгород»: взрослые побегут дистанции 4,2 км и 10 км, а для детей приготовлены дистанции в 420 м (5-13 лет) и 4,2 км (14-17 лет). Зарегистрироваться для участия нужно успеть до 26 мая.