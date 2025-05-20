18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Регистрация на благотворительный «Зеленый Марафон» открыта до 26 мая

Открыта регистрация на благотворительный забег Сбера «Зеленый Марафон», который пройдет в Нижнем (и еще 59 городах России!) 31 мая, накануне Дня защиты детей.

Мероприятие состоится уже в 12-й раз, третий год – совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», который поддерживает инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Сбер, по традиции, удваивает все добровольные пожертвования.

В нашем городе забег стартует на стадионе «Нижний Новгород»: взрослые побегут дистанции 4,2 км и 10 км, а для детей приготовлены дистанции в 420 м (5-13 лет) и 4,2 км (14-17 лет). Зарегистрироваться для участия нужно успеть до 26 мая.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: