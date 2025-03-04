ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Они сошлись – лед новой арены и пламень хоккейных баттлов. Самое ожидаемое событие года – открытие на Стрелке Ледового дворца, и вы первыми увидите, каким он будет. В кадре – люди, которые осуществили мечты нижегородских спортсменов и их болельщиков.
Сергей Морозов, заместитель губернатора Нижегородской области: «Ледовая арена – один из самых крупных спортивных объектов Нижнего Новгорода и на сегодня точно самый технологичный и инновационный – с удивительной оригинальной архитектурой, над которой пришлось потрудиться огромному количеству экспертов и архитекторов. По задумке авторов, она возвышается к транспортной улице, приглашая внутрь здания, а в направлении реки трансформируется в элементы благоустройства, переходящие в парковую зону. Арена гармонично завершает создание уникального пространства на территории Стрелки: всего за несколько лет из промышленной, закрытой для людей территории мы получили совершенно неповторимую удивительную локацию XXI века для комфортного отдыха не только нижегородцев, но и гостей города. Здесь культура, спорт и многовековая история страны существуют гармонично и в согласии, это по-настоящему место силы!»
Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области: «Новая арена станет центром притяжения для жителей и гостей города. Она расширит возможности для проведения соревнований самого высокого уровня, укрепит позиции Нижнего Новгорода как одного из ведущих спортивных центров России. Кроме спорта арена будет использоваться для культурных и общественных мероприятий – концертов, выставок, форумов и фестивалей. Архитектурно она гармонично дополняет панораму города, при этом выделяясь современной концепцией. Ее формы и линии не диссонируют с окружающим ландшафтом, а, наоборот, дополняют его, подчеркивая масштабность и красоту волжского разлива. Важно, что арена не затмевает другие знаковые объекты – стадион, Александро-Невский собор, Пакгаузы. Вместо этого она становится естественной частью городского ансамбля, формируя современный облик Стрелки».
Александр Харламов, генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо»: «Для «Торпедо» новая арена – это не просто стадион, а мощный инструмент для достижения спортивных и коммерческих целей. Во-первых, улучшенные условия для тренировок и игр позволят нашим спортсменам более качественно готовиться к матчам. На арене предусмотрена раздевалка площадью 150 квадратных метров в форме полукруга, восстановительный центр с сауной, бассейнами и физиотерапевтическими кабинетами, что полностью отвечает современным требованиям профессионального спорта. С точки зрения оснащения арена отвечает всем стандартам КХЛ и Международной федерации хоккея. Во-вторых, новая инфраструктура позволяет улучшить условия и для болельщиков: удобные зрительские места, лаунж-зоны, рестораны и детские игровые комнаты сделают посещение матчей комфортным и запоминающимся. Это важно для привлечения новой аудитории и укрепления фанатской базы клуба».
Максим Гафуров, генеральный директор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области: «Новая ледовая арена для Нижнего – как «Лужники» для всей России. Как и тогда, мы получаем современный объект, который отвечает всем требованиям и стандартам времени. Все реализованные решения – это результат изучения лучших российских и международных практик. Хоккей с шайбой – один из самых популярных видов спорта в регионе, а ХК «Торпедо» – одна из любимых команд нижегородцев. Купить билеты на домашние игры при максимальной вместимости нынешнего комплекса «Нагорный» в пять с половиной тысяч человек практически нереально. Новая арена рассчитана на 12 тысяч болельщиков – разница колоссальна. Помимо этого, старый дворец, построенный полвека назад, морально устарел. За эти десятилетия сформировались понятные стандарты, в том числе и комфорта для зрителей. Здесь будет по-настоящему приятно играть за регион, и к игрокам придет окончательное понимание того, что это свои, домашние стены».
Дарья Шорина, директор Института развития городской среды Нижегородской области: «Перед командой нашего института стояла задача создать оболочку уже существующего строительного проекта. Функциональный объем арены с множеством технических въездов, входами и окнами мы затонировали в темно-серый цвет (почти как шайбу!) и как бы обернули белой перфорированной «вуалью», не стали резать и дробить, а, наоборот, подчеркнули спокойную, но характерную форму дворца. Мы решили разработать лаконичную и при этом запоминающуюся графику, которая как бы опоясывает арену – это отсылает к классическому приему в архитектуре, когда на фризах создавались мозаики, фрески и барельефы, повествующие о героях мифов и историях славного прошлого. Фасад становится картиной со своим сюжетом – ледовой баталией, которая перфорирована на его поверхности. Главные образы – фигуры хоккеистов в яркие моменты игры, запечатленные будто в замедленной съемке: изрезанный коньками лед, вихри снега, полет шайбы, динамика фигур... Кадры, которые надолго запомнят болельщики!»
Вадим Жоган, заместитель генерального директора по капитальному строительству Корпорации развития Нижегородской области: «Ледовый дворец в Нижнем Новгороде по качеству и оснащению вполне можно сравнивать с передовыми мировыми аренами, например с Vegas Golden Knights из НХЛ – одной из новейших в Северной Америке. А если говорить о России, то она не уступает спортивным объектам, построенным в последние годы в Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге. Так, две из 15 раздевалок будут полностью оборудованы для следж-хоккеистов, на двух тренировочных аренах будут смонтированы бортовые системы с подвижным механизмом, благодаря которому значительно снизится травмоопасность игроков. Трибуны спроектированы с максимально разрешенным углом наклона, чтобы зрители могли находиться как можно ближе ко льду. Фасад, на котором изображены хоккеисты во время игры, должен предвосхищать для болельщиков те спортивные баталии, ради которых они и пришли. Для Нижегородской области облик арены можно назвать по-настоящему уникальным, я горд быть причастным к строительству такого объекта».
Максим Гафуров, Дарья Шорина, Александр Харламов, Сергей Морозов, Вадим Жоган
Текст: Сергей Костенко
Фото: Артем Торопов, Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва, Анастасия Копейкина, Мария Мужжухина
Макияж и волосы: Мария Рябова, SALON SVOBODA
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