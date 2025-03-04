ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Максим Гафуров, генеральный директор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области: «Новая ледовая арена для Нижнего – как «Лужники» для всей России. Как и тогда, мы получаем современный объект, который отвечает всем требованиям и стандартам времени. Все реализованные решения – это результат изучения лучших российских и международных практик. Хоккей с шайбой – один из самых популярных видов спорта в регионе, а ХК «Торпедо» – одна из любимых команд нижегородцев. Купить билеты на домашние игры при максимальной вместимости нынешнего комплекса «Нагорный» в пять с половиной тысяч человек практически нереально. Новая арена рассчитана на 12 тысяч болельщиков – разница колоссальна. Помимо этого, старый дворец, построенный полвека назад, морально устарел. За эти десятилетия сформировались понятные стандарты, в том числе и комфорта для зрителей. Здесь будет по-настоящему приятно играть за регион, и к игрокам придет окончательное понимание того, что это свои, домашние стены».