Зима в сердце: тем, кто скучал по снежным забавам

Выход этого материала был, мягко говоря, под угрозой. Два из «трех белых коней» в этом сезоне слегка заплутали. Реки и земля подостыли только к февралю, и да будто бы появился шанс восполнить дефицит винтер геймс. Если вам недостаточно только степенного любования едва наметившимися снежными прелестями под tombe la neige, у нас есть варианты поактивнее: под горку с хаски, по воде сапом, вглубь с аквалангом или по ветру с кайтом. На тест-драйв остается всего ничего (пока мартовское солнце не растопило планы), потому летс гоу!