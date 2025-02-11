Зима в сердце: тем, кто скучал по снежным забавам

Выход этого материала был, мягко говоря, под угрозой. Два из «трех белых коней» в этом сезоне слегка заплутали. Реки и земля подостыли только к февралю, и да будто бы появился шанс восполнить дефицит винтер геймс. Если вам недостаточно только степенного любования едва наметившимися снежными прелестями под tombe la neige, у нас есть варианты поактивнее: под горку с хаски, по воде сапом, вглубь с аквалангом или по ветру с кайтом. На тест-драйв остается всего ничего (пока мартовское солнце не растопило планы), потому летс гоу!
Зимний дайвинг
Инструкторы дайвинг центра ADRENALINE предупреждают: это спорт не для одиночек. Перед погружением предстоит выучить язык жестов для общения с напарником и приготовиться разглядывать глубоководные сокровища. Например, на незамерзающем озере Ключик в Павловском районе. Если экстрима в вас выше среднего – можно и на дно подводной пещеры опуститься!
Игорь Веретенников, инструктор центра: Перед первым погружением нужно определиться с целью. Кто-то приходит побороть свои страхи или открыть мир неизвестности, другие для галочки, чтобы похвалиться перед друзьями.
Плывем по зимнему лесу на сапах
Амбассадоры самых лайкоемких зимних сторис Supnnov начали проводить заплывы пять лет назад. И вот волны озера Тосканка (самая популярная локация!) теперь будто светом северного сияния озаряют юркие светящие сапы. На них можно и летом, и зимой (но в гидрокостюме).
Андрей, основатель клуба Supnnov: 70% клиентов зимой приезжают из других городов. Каждый день кто-то из Москвы и Питера. В этом году были ребята из Германии и Польши. Специально к нам приезжали. Еще помним гостей с Сахалина и из Мурманска. Тосканка – это всероссийский мейнстрим.
Катаемся на снегоходах
Поадреналинить предлагают на комфортных маршрутах разной сложности – от Борского моста до Стрелки. Профессиональные гонщики могут позволить себе тренировку в красных зонах без трасс, с замерзшими озерами, оврагами и горками. Дисклеймер от организаторов: «Максимальная скорость ограничена только вашим чувством страха». Звучит как вызов! Принимаем!
Держим нос по ветру на сноукайтинге
Вместо волн – сугробы, вместо серфа – лыжи, сноуборд или коньки. Профессиональный парапланерист Леонид Ступалов работает нижегородским Икаром и обещает полеты уже на третьем занятии. Говорят, все это довольно безопасно. Перед полетами с воздушным змеем-кайтом не забудьте обзавестись непродуваемыми перчатками и теплой обувью.
Леонид Ступалов, инструктор: В Нижнем Новгороде немало спотов (мест катания) благодаря разнообразию рельефа – поля, овраги, холмы, низины и замерзшие водоемы (в том числе Горьковское море). В среднем за зимний сезон у нас 15 хороших катальных дней. Нужно помнить, что сноукайтинг – это спорт, зависящий от ветра, а он, как по кнопке, в выходные не включается.
В санки с хаски
Уносят нас вдаль от забот симпатяги с голубыми глазами из питомника «Снежное сафари». Умчали туда уже более четырех тысяч детей (и бесчисленное количество взрослых!) за девять зим. Упряжку из 10 стремительных хаски можно встретить на Щелоковском хуторе, в зоопарке «Мадагаскар» или заказать в любую точку города.
Фото: cоц. сети героев, Николай Карпов
Комментарии (0)