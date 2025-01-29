Дмитрий Кабайло: «Десять тренировок, и я впервые в жизни переплыл Волгу!»

В рюкзаке – спортивная форма: сразу после интервью министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отправится на игру БК «Пари НН», а потом – на личную тренировку. А пока у нас есть час, чтобы поговорить о том, как спорт из увлечения превратился в работу, которая должна сделать спортивную активность неотъемлемой частью жизни как можно большего количества людей в нашем регионе.
Ваши родители – актеры театра драмы им. Горького, но у вас с детства любовь именно к спорту. Как так вышло?
Родители, конечно, пробовали привлекать меня к сцене, к выступлениям на телевидении. Но аккуратно, без нажима. Быстро поняли, что творчество – не мое. Мы переехали в Нижний из Красноярска, когда мне было два года, жили в общежитии рядом с драмтеатром. Папа всегда был активным, поддерживал здоровый образ жизни и привлекал к этому меня: подтягиваться, отжиматься – все это мы делали вместе. В четыре года он отвел меня на занятия к знакомому тренеру в секцию джиу-джитсу. Ходить туда мне очень нравилось. Потом в школе я полюбил баскетбол. Какое-то время совмещал оба занятия: дошел до коричневого пояса и параллельно выступал за школьную баскетбольную команду. Но не думал тогда, что свяжу свою жизнь со спортом.
А какие были планы?
(Улыбается.) Точно не театр. В итоге выбрал экономическое образование, но спортом тоже продолжал заниматься. В 2014 году, уже работая в полпредстве советником по внутренней политике, я возглавил Федерацию баскетбола Нижнего Новгорода – нашей основной целью было развитие любительского баскетбола. То есть вектор общественного развития спорта, организации спортивных мероприятий – он где-то параллельно шел всегда.
А в какой момент к баскетболу добавился бег?
Во время работы в полпредстве проводились спортивные мероприятия, к участию в которых я старался привлечь чиновников. При этом сам я бегать тогда не любил! Но пообщался со знающими людьми и понял, что просто делал все неправильно: привык к пиковым нагрузкам в баскетболе и пытался этот же подход применить к бегу. Только когда начал следить за темпом, пульсом – поймал удовольствие. Голову иногда надо разгружать! И это очень удобно делать во время пробежки: по сути, нужно только надеть кроссовки и выйти на улицу.
Как преодолеть эту сложность – «только выйти на улицу» – на массовом уровне?
У нас есть федеральная задача: к 2030 году 70 процентов жителей региона вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом, для чего спорт должен быть доступен каждому вне зависимости от возраста, социального положения или места жительства. Я думаю, достичь этой цифры к установленному сроку реально. И это не погоня за показателями, а реальный процент вовлеченности людей в спорт, который нужен для укрепления здоровья нации. Сегодня это 57,6 процента от общей численности населения области. Самая массовая категория – конечно, дети: почти 91 процент ребят от 3 до 17 лет уже занимаются чем-то спортивным. Есть инфраструктура – секции в школах, спортшколах, работают более сорока ФОКов, еще два строятся. Особый акцент делаем сейчас на работу с частными секциями, потому что это направление пока, к сожалению, не регламентировано нормативно. Любой человек может объявить себя тренером – я считаю это неприемлемым. Каждый тренер должен иметь документ, подтверждающий его компетентность, проходить аттестацию.
А что с теми, кто старше, – студентами, работающими, пенсионерами?
Со студентами нужно работать, поэтому при областном Совете ректоров создали комиссию по спорту. Работаем с организаторами спортсобытий, чтобы добавляли активности и бесплатные слоты для студентов. В начале ноября принимали Всероссийский фестиваль студенческого спорта, и победителем в общекомандном зачете, кстати, стала сборная Нижегородской области.
Для работающих – фитнес-клубы и корпоративный спорт. Многие компании создают спортивную инфраструктуру для своих сотрудников. А сейчас в регионе создается координационный центр по развитию корпоративного спорта, в рамках которого будут организованы корпоративные лиги по самым популярным видам спорта, создана цифровая платформа с исчерпывающей информацией о корпспорте в регионе и с возможностью зарегистрировать команду на различные старты, отслеживать рейтинг команд нижегородских компаний. Старшее поколение – это вообще отдельная история! Это наш пример и движущая сила! Сборная Нижегородской области регулярно участвует во Всероссийской спартакиаде пенсионеров. Представители золотого возраста – активные участники бесплатных тренировок с инструкторами в рамках регионального проекта «Спорт – в каждый двор» и пользуются льготными часами для занятий в ФОКах.
Массовые спортивные мероприятия – тоже часть стратегии вовлечения людей в спорт?
Поскольку сам бегаю, то вижу, как перед большими массовыми забегами на набережной кратно увеличивается количество тех, кто тренируется. Под мероприятие люди начинают выстраивать свою спортивную активность. Я, например, раньше не любил плавание, задыхался после 25 метров, но в этом году готовили X-Waters Volga, пообщался с организаторами… Десять тренировок, и я впервые в жизни переплыл Волгу! Мероприятия – это один из действительно работающих способов привлечь к регулярным тренировкам тех, кто раньше этого не делал.
Развитие профессиональных клубов – тоже горячая тема. Расскажите про создание АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) – что это за организация?
Наши профессиональные клубы выступают в высших дивизионах страны, и работа над их развитием требует системного подхода. ЦУРС в первую очередь будет работать с клубными системами по хоккею с шайбой, футболу, баскетболу, мини-футболу, волейболу и хоккею с мячом, поможет развивать клубы в единой экосистеме с общими принципами бюджетирования, администрирования, выстраивания коммуникационной стратегии.
Как поддержать мотивацию профессиональных спортсменов в условиях, когда они частично отрезаны от международных соревнований?
Одна из мер – увеличение размера выплат победителям и призерам ряда соревнований (летних и зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», спортивных Игр стран БРИКС и других, за первое место на чемпионатах России по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта). И, к слову, благодаря губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину в этом году были увеличены и суммы на командирование воспитанников спортивных школ на официальные спортивные соревнования.
Расскажите про спортивную инфраструктуру – новые объекты этого года и ближайшего.
В регионе непрерывно идут спортивные стройки: и капитальные спортивные объекты, и модульные (это главная тенденция последнего времени), плоскостные сооружения. Строим совместно с инвесторами. Из недавно открытых – футбольный манеж на Бору, Центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске, модульный спортивный зал в Большом Мурашкине, 10 лыжных баз в разных муниципалитетах. Активно идет строительство ФОКа на проспекте Кораблестроителей, в 2025-м зайдет в стройку ФОК на улице Родионова, в ближайшее время начнется строительство спортивного комплекса «Торпедо» для мини-футбола в Советском районе, а строительство Центра бокса в Городце и Ледовой арены на Стрелке, наоборот, движется к завершению. Планы на 2025 год тоже масштабные.
Есть ли общая база с информацией по загруженности спортобъектов? Как определяется популярность того или иного вида спорта?
У нас в области официально более 120 видов спорта, из них 24 базовых. Есть традиционные для региона, которые исторически активно развивались в Нижегородской области, есть и новые, которые стали официальными совсем недавно. Чтобы понимать их востребованность, нужна цифровизация отрасли – без аналитики сложно строить планы. Мы начали эту работу с ФОКов. Устанавливаем там программное обеспечение, системы учета и контроля доступа, которые будут передавать всю информацию на единый дашборд. Увидим реальную картину загрузки – решим, какие секции нужно дополнительно открыть, какие и где спортобъекты построить.
Про новые виды спорта: масса людей в начале июня на Нижневолжской набережной – это был турнир по скейтбордингу?
Да, международный BRICS Skate Cup – пять дней в нашем городе катали 500 спортсменов и артистов из 23 стран. Огромный зрительский интерес! В финал вышли 10 скейтеров с географией от Аргентины до ЮАР, в том числе нижегородец Яков Кан. Он, кстати, тренировался в нашем скейтпарке – «наследии» 800-летия: пример того, как важно создавать инфраструктуру, которая становится мостиком из уличной субкультуры в спорт. Еще одна междисциплинарная тема, о которой хочется сказать, – в октябре прошел Всероссийский Winline фестиваль гонок дронов: 66 спортсменов из 14 регионов страны на скорость преодолевали спецтрассы. Обсудили развитие спорта и профессий в области беспилотных авиационных систем в регионе. Планы серьезные!
А еще новый фиджитал-спорт…
Для меня, как и для многих, «фиджитал» раньше был непонятным словом: как можно объединить физический и цифровой спорт? Но мы сначала провели фиджитал-фестиваль в рамках ЦИПР 2024, где ребята соревновались в фиджитал-гонках, фиджитал-баскетболе и даже фиджитал-следж-хоккее. Потом организовали первый «фиджитал-лагерь»: 50 детей из «Кванториума» и 50 воспитанников баскетбольных и футбольных секций вместе играли в рамках соревнований, и после – это реальная история! – те, кто раньше спортом не занимался, попросили родителей записать их в секции. Такая модель действительно привлекает к занятиям классическими видами спорта тех, кто любит играть в приставки. Ну, а к концу года у нас появилась еще одна отличная новость – в 2025 году в Нижнем пройдут Всероссийские «Фиджитал-игры»!
Сейчас виден еще и интерес к исконно русским спортивным играм. Лапта, городки, гиревой спорт. А вы играли сами в килу, у которой теперь в регионе есть даже своя федерация?
И я играл, и даже губернатор – на «ЧЕбуриаде»! Кила – русская командная контактная игра с мячом по типу регби, где цель – занести мяч в «город» соперника. Пока мяч в воздухе, взаимодействовать с ним можно всеми частями тела, а на земле – только ногами. Игра контактная, динамичная, азартная! Простые правила, а полем может быть даже дворовая площадка. Я вижу у килы большое будущее! Мы планируем организовать несколько лиг, внести килу в реестр официальных видов спорта, чтобы потом развивать это направление не только на региональном, но и на федеральном уровне, стать центром возрождения и развития килы в России. Кстати, в декабре в крытом футбольном манеже на Бору уже прошел первый межрегиональный фестиваль «Кила – Сила», в котором приняли участие 16 команд из разных регионов. Победили нижегородцы! В рамках деловой программы фестиваля вместе с представителями 35 регионов России обсудили планы по развитию килы, разобрали изменения в правилах, презентовали единую игровую форму и поделились нормативными документами, которые пригодятся командам для того, чтобы войти в состав нашей федерации килы. Так что начало положено!
Много ли сейчас точек, в которых происходит пересечение профессионального спорта и любительского?
Мы строим работу по вертикали и по горизонтали, чтобы таких точек было больше: важно организовать структуру не только между всеми спортивными организациями (государственными, муниципальными, частными), но и создать понятную систему для самих спортсменов, их родителей. Чтобы были понятные ответы на вопросы: каким спортом заняться? где? в какое время? какие перспективы меня ждут? На это и работаем: развитие спортивной инфраструктуры, создание центров общей координации, поддержка тренеров, спортсменов, команд и клубов.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Волосы, макияж: Мария Рябова
Стиль: Анна Боброва
Студия: Comilfo
Одежда: пуловер и перчатки Lardini, брюки и пальто Ermenegildo Zegna
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