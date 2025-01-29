Дмитрий Кабайло: «Десять тренировок, и я впервые в жизни переплыл Волгу!»

Ваши родители – актеры театра драмы им. Горького, но у вас с детства любовь именно к спорту. Как так вышло?

Родители, конечно, пробовали привлекать меня к сцене, к выступлениям на телевидении. Но аккуратно, без нажима. Быстро поняли, что творчество – не мое. Мы переехали в Нижний из Красноярска, когда мне было два года, жили в общежитии рядом с драмтеатром. Папа всегда был активным, поддерживал здоровый образ жизни и привлекал к этому меня: подтягиваться, отжиматься – все это мы делали вместе. В четыре года он отвел меня на занятия к знакомому тренеру в секцию джиу-джитсу. Ходить туда мне очень нравилось. Потом в школе я полюбил баскетбол. Какое-то время совмещал оба занятия: дошел до коричневого пояса и параллельно выступал за школьную баскетбольную команду. Но не думал тогда, что свяжу свою жизнь со спортом.

А какие были планы?

(Улыбается.) Точно не театр. В итоге выбрал экономическое образование, но спортом тоже продолжал заниматься. В 2014 году, уже работая в полпредстве советником по внутренней политике, я возглавил Федерацию баскетбола Нижнего Новгорода – нашей основной целью было развитие любительского баскетбола. То есть вектор общественного развития спорта, организации спортивных мероприятий – он где-то параллельно шел всегда.