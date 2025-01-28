СПОРТ – ЭТО МОДНО!

Для презентации модного номера «НН.Собака.ru» два года назад мы намеренно выбрали стадион «Нижний Новгород» и уже тогда осознали, что быть спортивным – значит быть в тренде.

В то же время в журнале появилась рубрика «Спорт» как важная составляющая раздела «Образ жизни», а среди лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» всегда есть спортсмены, потому что их достижениями по праву гордится не только наш регион, но и вся Россия.

Легендарный вратарь Лев Яшин любил повторять, что во имя убедительных побед необходимо прыгать выше головы. Между словами «спорт» и «сопротивление» легко почувствовать связь, и без преодоления препятствий немыслимо движение вверх. Смело решаемся на первый прыжок – отдельный спортивный номер, в котором собраны ключевые имена, события и, конечно, победы за 2024 год.

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