Игорь Ларионов: «А задача у нас всегда одна – выиграть»

В хоккее есть такая присказка – как ты играл, так и тренируешь. ЦСКА, «Детройт Ред Уингз», «Сан-Хосе Шаркс», сборная СССР – все команды, за которые я выступал, были заточены на атаку. Она непредсказуема, она делает игру красивой и привлекает зрителей. Наконец, атака дает возможность раскрыть новые имена. После распада Союза многие хоккеисты уехали играть за границу, и российский хоккей многое потерял, вошел в оборонительную концепцию – играть стали просто, неброско: чтобы шайба была подальше от ворот, а там разберемся. Игроки «сушили» матчи. И надо было вернуть то, что мы потеряли, вновь сделать игру интересной, атакующей.

Я решил вернуться на лед, когда комментировал матчи на Первом канале. Мне нужно было находить правильные слова, чтобы объяснить зрителям, как строится игра, показать тот игровой момент, который превращает матч в шедевр. Но при этом я видел очень простые комбинации, буквально игру роботов, пинг-понг, а не хоккей. Конечно, я старался не критиковать игроков, но именно тогда я понял, что мое место там, внизу. Я должен увлечь ребят хоккеем, показать, что он может быть совсем другим.

Звезд хоккея мы растим сами. Конечно, самый простой способ создать успешную команду – просто купить хоккеистов, которые удовлетворяли бы руководство и спонсоров. Мы пошли другим путем – строим команду с нуля, и я уже вижу, как ребята становятся знаменитыми, «Торпедо» стали любить, узнавать по всей стране. Результат придет чуть позже, в процессе работы. Для меня только важно, чтобы этот процесс не был слишком долгим.

Я не могу гарантировать, что мы станем чемпионами через год, так не бывает. Я не стиральная машина, чтобы работать с гарантией. Поэтому я не ставлю перед ребятами конкретных задач – попасть в плей-офф, выиграть турнир. Потому что потом будешь искать оправдания, почему ты этого не добился: не так судили, самолет задержался, команда устала… Я хочу, чтобы наш коллектив рос, становился лучше. А задача у нас всегда одна – выиграть.

Часто мне приходится корректировать ребят, а это непросто. Кто-то недополучил внимание отца, кого-то избивал тренер. Я хочу, чтобы игрок расправил плечи, он должен знать, что имеет право на ошибку, и его никто не будет потом бить по спине клюшкой – такое тоже бывало. Но когда ты выходишь на сцену этого ледового театра, то должен правильно сыграть свою роль. Люди пришли получить эмоцию, им не важно, что у тебя разлад в семье или с девушкой. Игра – это твой побег от трудностей, когда ты можешь выразить себя как личность, поднять людей с трибун нестандартными ходами, которые приведут к голу.