Игорь Ларионов: «А задача у нас всегда одна – выиграть»

Один из семи человек на планете, который завоевал все главные титулы мирового хоккея, сейчас зажигает звезды в нижегородском «Торпедо». И результат налицо: наша команда два года подряд выходит в плей-офф КХЛ. Игорь Ларионов рассказал нам, почему решил вернуться на лед и где его можно встретить в Нижнем Новгороде.
В хоккее есть такая присказка – как ты играл, так и тренируешь. ЦСКА, «Детройт Ред Уингз», «Сан-Хосе Шаркс», сборная СССР – все команды, за которые я выступал, были заточены на атаку. Она непредсказуема, она делает игру красивой и привлекает зрителей. Наконец, атака дает возможность раскрыть новые имена. После распада Союза многие хоккеисты уехали играть за границу, и российский хоккей многое потерял, вошел в оборонительную концепцию – играть стали просто, неброско: чтобы шайба была подальше от ворот, а там разберемся. Игроки «сушили» матчи. И надо было вернуть то, что мы потеряли, вновь сделать игру интересной, атакующей.
Я решил вернуться на лед, когда комментировал матчи на Первом канале. Мне нужно было находить правильные слова, чтобы объяснить зрителям, как строится игра, показать тот игровой момент, который превращает матч в шедевр. Но при этом я видел очень простые комбинации, буквально игру роботов, пинг-понг, а не хоккей. Конечно, я старался не критиковать игроков, но именно тогда я понял, что мое место там, внизу. Я должен увлечь ребят хоккеем, показать, что он может быть совсем другим.
Звезд хоккея мы растим сами. Конечно, самый простой способ создать успешную команду – просто купить хоккеистов, которые удовлетворяли бы руководство и спонсоров. Мы пошли другим путем – строим команду с нуля, и я уже вижу, как ребята становятся знаменитыми, «Торпедо» стали любить, узнавать по всей стране. Результат придет чуть позже, в процессе работы. Для меня только важно, чтобы этот процесс не был слишком долгим.
Я не могу гарантировать, что мы станем чемпионами через год, так не бывает. Я не стиральная машина, чтобы работать с гарантией. Поэтому я не ставлю перед ребятами конкретных задач – попасть в плей-офф, выиграть турнир. Потому что потом будешь искать оправдания, почему ты этого не добился: не так судили, самолет задержался, команда устала… Я хочу, чтобы наш коллектив рос, становился лучше. А задача у нас всегда одна – выиграть.
Часто мне приходится корректировать ребят, а это непросто. Кто-то недополучил внимание отца, кого-то избивал тренер. Я хочу, чтобы игрок расправил плечи, он должен знать, что имеет право на ошибку, и его никто не будет потом бить по спине клюшкой – такое тоже бывало. Но когда ты выходишь на сцену этого ледового театра, то должен правильно сыграть свою роль. Люди пришли получить эмоцию, им не важно, что у тебя разлад в семье или с девушкой. Игра – это твой побег от трудностей, когда ты можешь выразить себя как личность, поднять людей с трибун нестандартными ходами, которые приведут к голу.
У меня нет никаких специальных диет, у меня есть образ жизни. Вот, например, я попросил сделать для всей команды салат по своему рецепту: руккола, авокадо, лук, голубика, редиска, все это с оливковым маслом и бальзамическим соусом. Может, для кого-то такая еда непривычна, но тут важно расставить приоритеты. Если будешь питаться гамбургерами и картошкой-фри, то никогда не достигнешь результата. Я сам играл до сорока четырех лет и знаю, как это важно.
Одно из самых ярких воспоминаний детства – рыбалка в здешних местах. У меня мама родилась в деревне Горелово за Бором, и маленьким я часто сюда приезжал. Как сейчас помню: мне лет восемь, солнечная погода, песок, удочка, я поймал трех плотвичек… Кстати, мои родственники до сих пор живут на Бору.
Покровка, Ильинка, Звездинка – мой обычный нижегородский маршрут. Надел капюшон, очки и на прогулку. А в свободное время мотаю круги в парке имени Пушкина. Потом на спортивную площадку, где есть турник. Сегодня вечером тоже пойду на пробежку – включу наушники, поставлю хороший подкаст. Сейчас люблю слушать Тимоти Фэррисса, это известный американский писатель и бизнес-наставник.
Нижний Новгород напоминает мне Детройт. Два рабочих города, два города моторов, которые живут правильной скромной жизнью: люди ходят на работу, выпускают автомобили, а потом приходят смотреть хоккей. Нижегородцы мне очень нравятся, они более добрые и простые, чем в Москве. Ко мне часто подходят на улицах, просят автограф, и это больше всего мотивирует. Понимаешь, насколько важно для города иметь хорошую хоккейную команду.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Артем Торопов
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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