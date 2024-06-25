Кристина Завиваева: «Самые близкие друзья – соперницы»

У меня по два-три соревнования каждый месяц. При этом я учусь в четвертом классе в лицее № 40. Совмещать учебу и спорт непросто. Но у меня замечательные учителя, которые относятся с пониманием к турнирам. А всю пропущенную программу стараюсь быстро наверстывать.

Занимаюсь шахматами ежедневно по четыре часа. И мне это не надоедает. А еще увлекаюсь спортивными бальными танцами, вокалом и рисованием. Очень хотела бы научиться фигурному катанию, но времени не хватает.

Самые близкие друзья – соперницы. Дружим давно, с первых турниров. Болтаем обо всем и, конечно, о шахматах.

Папа убедил меня отправиться на первенство Азии. К тому же я вхожу в сборную России, поэтому меня пригласили. Соревнования проходили в Эль-Айне (ОАЭ). Вместе со мной участвовали больше 600 мальчиков и девочек из 28 стран мира. Это было по-настоящему тяжело. Мы с тренерами готовились не один месяц, продумывали дебюты для каждого соперника. Дебют – это начало партии до 10-го хода.

Самая длинная партия в моей жизни продолжалась пять часов. Она состоялась как раз на первенстве Азии по классическим шахматам. А самая короткая – 20 минут – прошла в Турции.

Люблю играть именно в классические шахматы. Несмотря на то что у меня есть победы и в турнирах по блицу (блиц – это быстрые шахматы. – Прим. ред.). Когда ты не ограничена во времени, то можешь придумать какую-нибудь интересную комбинацию, а в рапиде или в блице такой возможности нет. Ты должна действовать быстро.

Обожаю фэнтези. Люблю книги про Гарри Поттера. Прочитала почти всю серию.

«Никогда не сдавайся!» – говорит мне папа перед каждой игрой. И я стараюсь.