Кристина Завиваева: «Самые близкие друзья – соперницы»

Принцесса шахмат! Именно так называют Кристину Завиваеву. В свои 11 лет она лидер в этом виде спорта: первая в истории России чемпионка Азии по шахматам среди девочек и первая в истории Нижнего чемпионка мира по быстрым шахматам.
Папа принес шахматы в нашу семью. Сначала увлек мою старшую сестру Эмилию. Сейчас она – бронзовый призер первенства мира среди девушек, трехкратная чемпионка Европы. Профессиональную спортивную карьеру Эмилия уже завершила. Но ее эстафету подхватили мы. Получается, что я тоже продолжаю семейную традицию.
У меня четыре сестры, и все они шахматистки. Эмилия, Эвелина – пятикратная чемпионка Европы, моя двойняшка Ангелина – бронзовый призер чемпионата мира и самая младшая среди нас – Илиана. Мы часто устраиваем семейные турниры. Временами обыгрываем папу.
Я начала интересоваться этим видом спорта с трех лет. Сначала просто играла фигурами, как мне рассказывала мама, потом начала заниматься полноценно. Первые уроки давал папа. В четыре года уже участвовала в турнирах. А в пять лет одержала первые победы.
У меня по два-три соревнования каждый месяц. При этом я учусь в четвертом классе в лицее № 40. Совмещать учебу и спорт непросто. Но у меня замечательные учителя, которые относятся с пониманием к турнирам. А всю пропущенную программу стараюсь быстро наверстывать.
Занимаюсь шахматами ежедневно по четыре часа. И мне это не надоедает. А еще увлекаюсь спортивными бальными танцами, вокалом и рисованием. Очень хотела бы научиться фигурному катанию, но времени не хватает.
Самые близкие друзья – соперницы. Дружим давно, с первых турниров. Болтаем обо всем и, конечно, о шахматах.
Папа убедил меня отправиться на первенство Азии. К тому же я вхожу в сборную России, поэтому меня пригласили. Соревнования проходили в Эль-Айне (ОАЭ). Вместе со мной участвовали больше 600 мальчиков и девочек из 28 стран мира. Это было по-настоящему тяжело. Мы с тренерами готовились не один месяц, продумывали дебюты для каждого соперника. Дебют – это начало партии до 10-го хода.
Самая длинная партия в моей жизни продолжалась пять часов. Она состоялась как раз на первенстве Азии по классическим шахматам. А самая короткая – 20 минут – прошла в Турции.
Люблю играть именно в классические шахматы. Несмотря на то что у меня есть победы и в турнирах по блицу (блиц – это быстрые шахматы. – Прим. ред.). Когда ты не ограничена во времени, то можешь придумать какую-нибудь интересную комбинацию, а в рапиде или в блице такой возможности нет. Ты должна действовать быстро.
Обожаю фэнтези. Люблю книги про Гарри Поттера. Прочитала почти всю серию.
«Никогда не сдавайся!» – говорит мне папа перед каждой игрой. И я стараюсь.
Главный редактор журнала: Алена Зобова
Текст: Анастасия Галкина
Фото: Юлия Зудилина
Макияж и волосы: Юлия Самарина
Стиль: Яна Аверьянова
Одежда: Mon Mary (ТРК «Фантастика»)
Благодарим центр «Вега» за помощь в организации съемок
«НН.Собака.ru»
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