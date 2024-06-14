«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Спорт»

Топ высоких достижений! 17 июня в Пакгаузах на Стрелке состоится церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Эксперты «НН.Собака.ru» вручат лауреатам подарки и памятные статуэтки, созданные в коллаборации с нижегородским художником (скоро все расскажем!). Хотя некоторые из 50 самых-самых к наградам уже привыкли. Например, герои номинации «Спорт», которые регулярно завоевывают новые титулы мирового значения.