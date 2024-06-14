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«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Спорт»

Топ высоких достижений! 17 июня в Пакгаузах на Стрелке состоится церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Эксперты «НН.Собака.ru» вручат лауреатам подарки и памятные статуэтки, созданные в коллаборации с нижегородским художником (скоро все расскажем!). Хотя некоторые из 50 самых-самых к наградам уже привыкли. Например, герои номинации «Спорт», которые регулярно завоевывают новые титулы мирового значения.

Дмитрий Дронов Президент Федерации хоккея Нижнего Новгорода
Андрей Андреев

Дмитрий Дронов

Президент Федерации хоккея Нижнего Новгорода

Евгений Бабурин Капитан «Пари Нижний Новгород»
Арина Федотова

Евгений Бабурин 

Капитан «Пари Нижний Новгород»

Игорь Ларионов Главный тренер хоккейного клуба «Торпедо»
Артем Торопов

Игорь Ларионов

Главный тренер хоккейного клуба «Торпедо»

Кристина Завиваева Шахматистка
Юлия Зудилина

Кристина Завиваева

Шахматистка

Николай Ходов Президент мини-футбольного клуба «Торпедо»
Татьяна Макарова

Николай Ходов

Президент мини-футбольного клуба «Торпедо»

«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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Теги:
топ50нн'24

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