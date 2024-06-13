Нижний Новгород — столица RUTS

16 июня в Нижнем пройдет массовый культурный забег — урбан-трейл RUTS. Побежим через Нижполиграф, стадион «Водник», культурный центр «Рекорд» и другие городские локации. Исключительно ради удовольствия, а не места в зачете.
RUTS для тех, кто никогда не бегал, так как никто не следит за скоростью. Можно бежать в комфортном темпе, переходить на шаг и даже останавливаться.
RUTS для опытных бегунов, которые хотят испытать себя на новом маршруте и лучше узнать родной город без отрыва от спорта.
Будет две дистанции — 5 и 10 километров. Выбрать можно при регистрации или уже во время забега на развилке. RUTS, он — just for fun.
Наталия Бочарова
Директор агентства «Рейтинг»
Трасса проложена через знаковые локации Нижнего Новгорода. Это стык культуры и спорта. Мы поднимаемся по лестницам, бежим по паркам, через музеи и театры, и это больше туристическая история. Есть возможность посетить места, в которых раньше не были. Нижний позволяет менять маршрут хоть каждый год. Наша задача – познакомить людей с городом.
РАСПИСАНИЕ RUTS'24 В НИЖНЕМ
15 июня
с 12:00 до 20:00 будут выдавать стартовые номера, работать фестивальные площадки, выступать музыкальные группы и диджеи с сетами.
16 июня
- с 7:30 до 10:00 — выдача стартовых номеров
- в 8:30 — открытие стартового городка и разминка
- в 9:00 — старт первой волны
- в 9:30 — старт второй волны
- в 10:15 — корпоративный старт
- в 10:45 — старт третьей волны
- с 11:30 до 14:00 — RUTS-пикник
КАК МЫ БЕЖАЛИ RUTS В 2023 ГОДУ.
Подробнее о событии здесь.
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