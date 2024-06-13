Нижний Новгород — столица RUTS

RUTS для тех, кто никогда не бегал, так как никто не следит за скоростью. Можно бежать в комфортном темпе, переходить на шаг и даже останавливаться.

RUTS для опытных бегунов, которые хотят испытать себя на новом маршруте и лучше узнать родной город без отрыва от спорта.

Будет две дистанции — 5 и 10 километров. Выбрать можно при регистрации или уже во время забега на развилке. RUTS, он — just for fun.