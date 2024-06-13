18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Нижний Новгород — столица RUTS

16 июня в Нижнем пройдет массовый культурный забег — урбан-трейл RUTS. Побежим через Нижполиграф, стадион «Водник», культурный центр «Рекорд» и другие городские локации. Исключительно ради удовольствия, а не места в зачете.

RUTS для тех, кто никогда не бегал, так как никто не следит за скоростью. Можно бежать в комфортном темпе, переходить на шаг и даже останавливаться.

RUTS для опытных бегунов, которые хотят испытать себя на новом маршруте и лучше узнать родной город без отрыва от спорта. 

Будет две дистанции — 5 и 10 километров. Выбрать можно при регистрации или уже во время забега на развилке. RUTS, он — just for fun.

Наталия Бочарова

Директор агентства «Рейтинг»

Трасса проложена через знаковые локации Нижнего Новгорода. Это стык культуры и спорта. Мы поднимаемся по лестницам, бежим по паркам, через музеи и театры, и это больше туристическая история. Есть возможность посетить места, в которых раньше не были. Нижний позволяет менять маршрут хоть каждый год. Наша задача – познакомить людей с городом.

РАСПИСАНИЕ RUTS'24 В НИЖНЕМ

15 июня
с 12:00 до 20:00 будут выдавать стартовые номера, работать фестивальные площадки, выступать музыкальные группы и диджеи с сетами. 

16 июня

  • с 7:30 до 10:00 — выдача стартовых номеров
  • в 8:30 — открытие стартового городка и разминка
  • в 9:00 — старт первой волны
  • в 9:30 — старт второй волны
  • в 10:15 — корпоративный старт
  • в 10:45 — старт третьей волны
  • с 11:30 до 14:00 — RUTS-пикник

 

КАК МЫ БЕЖАЛИ RUTS В 2023 ГОДУ.

Подробнее о событии здесь.
18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: