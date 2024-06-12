Нижегородцы взяли шесть медалей на Кубке губернатора по выездке

Соревнования проходили в «Пассаже». Турнир судили специалисты высшей практики Юрий Романов и Ирина Макнами.



Среди детей победу одержала москвичка Ксения Бровай на Пиаффе Кениге. В юношеской категории выиграла КМС Алена Алексеева, она представляла Московскую область на вороном мерине Донсиано Вэй, прекрасно показавшем себя и в деле, и на последовавших фотосессиях.



Лучшей среди юниоров (от 16 до 21 лет) стала белорусская наездница Татьяна Печенева на Перл Харборе. А по сумме трех стартов победа досталась нижегородке Виктории и ее Голден Стару.



Во взрослой категории победила нижегородка Юлия Данилина на темно-гнедом жеребце Акапулько, которого тренер молодежной сборной России Ольга Соболева назвала «очень впечатляющим конем».



Лана Шарова, один из лидеров нижегородского пони-спорта, выиграла сразу три старта. Победу ей принес (привез) 10-летней уэльский пони с отчетливо скандинавским именем Бъерменс Съерп, ему, кстати, эксперты прочат перспективную карьеру.