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Спорт

Нижегородцы взяли шесть медалей на Кубке губернатора по выездке

В турнире участвовали спортсмены из 13 российских регионов и Беларуси. Рассказываем о победах перспективного уэльского пони и «впечатляющего коня» Акапулько.

Соревнования проходили в «Пассаже». Турнир судили специалисты высшей практики Юрий Романов и Ирина Макнами. 

Среди детей победу одержала москвичка Ксения Бровай на Пиаффе Кениге. В юношеской категории выиграла КМС Алена Алексеева, она представляла Московскую область на вороном мерине Донсиано Вэй, прекрасно показавшем себя и в деле, и на последовавших фотосессиях. 

Лучшей среди юниоров (от 16 до 21 лет) стала белорусская наездница Татьяна Печенева на Перл Харборе. А по сумме трех стартов победа досталась нижегородке Виктории и ее Голден Стару. 

Во взрослой категории победила нижегородка Юлия Данилина на темно-гнедом жеребце Акапулько, которого тренер молодежной сборной России Ольга Соболева назвала «очень впечатляющим конем». 

Лана Шарова, один из лидеров нижегородского пони-спорта, выиграла сразу три старта. Победу ей принес (привез) 10-летней уэльский пони с отчетливо скандинавским именем Бъерменс Съерп, ему, кстати, эксперты прочат перспективную карьеру.

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