Ко вторнику мы все же смогли осмыслить наш большой скейт-уикенд. Главное: за Нижним, судя по всему, закрепился новый столичный суббренд – теперь он еще и «скейт-столица». Более 500 профессиональных райдеров из 23 стран приехали на BRICS Skate Cup. Помимо спортивного контеста были скейт-доки, лекции, выставки, музыкальные лайвы. Постэкскурсия «НН.Собака.ru» по спотам и локациям фестиваля с комментариями легенд мирового скейтбординга и сразу двух скейт-президентов.
Торжественное открытие культурной части Grand Skate Tour проходило в «Горадроме». По соседству с рампой поставили импровизированную сцену для концертов и просмотра скейтвидео с фестивальной выставкой, которую подготовили скейтеры из Египта, Эфиопии, Южной Африки, Китая.
Илья Вдовин, президент Федерации скейтбординга России: «Наконец-то мы в Нижнем проводим соревнования не в помещениях, как это было с чемпионатом Европы и первым туром, а на улице, потому что это, конечно, совершенно другое дело. Тем более в таком месте, когда за тобой вся Волга, а сверху кремль. Еще я отмечаю, как прокачалось и разрослось сообщество. Здорово, что здесь есть скейтеры, которые уже много лет на доске, и совсем маленькие дети, которые очарованы скейтбордом и готовы посвятить ему если не жизнь, то хотя бы свое время и любовь. И классно, что это сообщество не только городское, но и областное, мы видим, как здорово развивается скейтбординг в Выксе, Кстове, Дзержинске и многих других городах».
На нижегородском стенде Женя Мумренков и Вова Бобков рассказывали о местном скейтбординге, которому уже перевалило за тридцать.
Женя Мумренков, президент Федерации скейтбординга Нижегородской области: «Мы сделали такой фотостенд про скейтбордистов, которые катали еще в 1990-е, нулевые и по-прежнему на доске. Показываем фото от Николая Тихонова, Станислава Струговщикова, Андрея Базылевича, есть мои работы и творческого объединения HomeCrew. Еще в нашей зоне мы разместили важную для комьюнити арт-инсталляцию – забор с «Водника». С начала 2000-х и вплоть до 2007–2008 годов основным местом катания скейтбордистов был стадион «Водник». Там всегда кто-то катался. Мы сами варили перила, строили грани, делали какое-то самодельное оборудование и катались на этих самопальных конструкциях. Такой инсталляцией мы решили увековечить память культового спота.
У нижегородского стенда мы застали международное столпотворение. Райдеры изучали историю скейтерского Нижнего, разглядывали олдскульные фото трюков на «Воднике» и «Драме». Один из них – патриарх скейтбординга из ЮАР и олимпиец Даллас Оберхольцер. Бежим к нему.
Даллас Оберхольцер, легенда скейтбординга: «Мне 49 лет, 40 из которых я катаюсь на доске, и все благодаря большому теннису. Я понял, что больше всего веселье получает мячик, скачущий по корту, и скейтбординг помог мне стать этим мячиком. Мне очень понравилось, как скейтбординг развивается, и я хотел стать частью этого. В 1980-е скейтбординг был загадкой, мы не знали, как делать трюки, и постоянно просили старших научить нас. Так начало формироваться целое сообщество: люди общались друг с другом, строили рампы и площадки на задних дворах – это был важный этап развития культуры. Никто тогда не осознавал потенциал. Многие думали, что это просто времяпрепровождение, а сейчас у скейтборда столько ответвлений: профессиональный спорт, уличный, любительский. Меня называют Lifer – это тот, кто не может представить свою жизнь без скейта, это мой смысл жизни. Вся моя деятельность связана с доской: я строю скейтпарки в Южной Африке, занимаюсь управлением ими и стараюсь делать деньги на скейтбординге, но это непросто (смеется).
Было очень рискованно поставить все на скейтбординг, не зная выстрелит ли эта затея или схлопнется, но я решился, не ожидая особого профита. К счастью, случилась Олимпиада-2020 в Токио, и я был в первой группе скейтеров, которые поехали на соревнования такого уровня в качестве профессиональных спортсменов. Лучшая вещь, связанная с Олимпиадой, – гордость моей мамы, потому что она не понимала, почему я трачу свое время на эту игрушку, а не на что-то более важное, но когда подсаживаешься на доску, ты этого не осознаешь, для тебя это весь мир. Скейт со мной навсегда, он изменил мою жизнь в плане признания, я же теперь олимпиец. Но я до сих пор учусь каким-то новым трюкам, недавно привез новый из Шанхая. Когда я перестану учиться чему-то новому и развиваться, то можно убирать доску в шкаф.
Мне нравится, что ваш город спокойный, в отличие от Москвы. Тут много рабочего класса, с которым я могу себя ассоциировать, и мне это нравится. Очень красивая река, природный ландшафт и девушки, но этого я вам не говорил, потому что нахожусь в отношениях (смеется). И еще у вас на улицах разрешен скейтбординг, а это очень важно для развития культуры».
Пока остальной народ неспешно разбредался по территории спортивного комплекса и занимал места на площадке гитарного перформанса от египетского скейтера Абдельрахмана Гхоньема, снаружи доносились звуки обкатки уличного спота. Бразильский прорайдер Алекс Каролин попросил нашего фотографа запечатлеть его трюк, а мы попросили его рассказать немного о себе.
Алекс Каролино, легенда бразильского скейтбординга: «Я катаюсь уже 33 года, и скейтбординг для меня – способ выразить себя, познать наш мир, познакомиться с другими культурами и девушками (смеется). Это настоящее благословение. Это мой третий визит в Россию и первый – в Нижний. Тут много хороших уличных спотов и скейтпарков. У вас есть настоящее и будущее в скейтбординге, события такого характера – большой праздник. Видеть такое количество людей из разных стран с другим мировоззрением, привычками, но объединенных страстью к скейтбордингу, – это невероятно».
Культурная часть фестиваля завершилась вечеринкой и контестом от нижегородской скейткоманды HomeCrew с кикером в виде решетки для барбекю и гранью из мангала.
На Нижне-Волжской набережной в скейтпарке, построенном специально к контесту, проходил основной этап соревнований с призовым фондом в 15 тысяч долларов, который завершился победой Мартина Атанасова из Болгарии. Второе место занял аргентинец Матиас дель Ольо, третье – россиянин Егор Кальдиков. Среди девушек первое место заняла россиянка Рада Терещенко. Серебро и бронза тоже достались нашим – Татьяне Стыровой и Лилии Суханьковой.
Мартин Атанасов, победитель BRICS Skate Cup:«Организаторы BRICS Skate Cup проводят лучшие соревнования. Потрясающая организация! Вы знаете, я уже третий раз подряд участвую в соревнованиях Grand Skate Tour. На предыдущих соревнованиях, где я занял второе место, финал отменили из-за дождя. Конечно, я чувствовал себя немного разочарованным, но я тогда пообещал самому себе, что обязательно выиграю в следующий раз».
Рада Терещенко, победительница BRICS Skate Cup: «Я рада, что во время соревнований не произошло каких-либо казусов, я очень довольна высоким уровнем организации и судейства. Баллы подсчитывали очень быстро и четко. Особенно мне понравилось место проведения соревнования. Современный скейтпарк расположен прямо на берегу Волги. Очень живописно. Все прошло здорово. Спасибо организаторам и персоналу BRICS Skate Cup».
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова, предоставлены организатором
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