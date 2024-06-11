Даллас Оберхольцер, легенда скейтбординга: «Мне 49 лет, 40 из которых я катаюсь на доске, и все благодаря большому теннису. Я понял, что больше всего веселье получает мячик, скачущий по корту, и скейтбординг помог мне стать этим мячиком. Мне очень понравилось, как скейтбординг развивается, и я хотел стать частью этого. В 1980-е скейтбординг был загадкой, мы не знали, как делать трюки, и постоянно просили старших научить нас. Так начало формироваться целое сообщество: люди общались друг с другом, строили рампы и площадки на задних дворах – это был важный этап развития культуры. Никто тогда не осознавал потенциал. Многие думали, что это просто времяпрепровождение, а сейчас у скейтборда столько ответвлений: профессиональный спорт, уличный, любительский. Меня называют Lifer – это тот, кто не может представить свою жизнь без скейта, это мой смысл жизни. Вся моя деятельность связана с доской: я строю скейтпарки в Южной Африке, занимаюсь управлением ими и стараюсь делать деньги на скейтбординге, но это непросто (смеется).

Было очень рискованно поставить все на скейтбординг, не зная выстрелит ли эта затея или схлопнется, но я решился, не ожидая особого профита. К счастью, случилась Олимпиада-2020 в Токио, и я был в первой группе скейтеров, которые поехали на соревнования такого уровня в качестве профессиональных спортсменов. Лучшая вещь, связанная с Олимпиадой, – гордость моей мамы, потому что она не понимала, почему я трачу свое время на эту игрушку, а не на что-то более важное, но когда подсаживаешься на доску, ты этого не осознаешь, для тебя это весь мир. Скейт со мной навсегда, он изменил мою жизнь в плане признания, я же теперь олимпиец. Но я до сих пор учусь каким-то новым трюкам, недавно привез новый из Шанхая. Когда я перестану учиться чему-то новому и развиваться, то можно убирать доску в шкаф.

Мне нравится, что ваш город спокойный, в отличие от Москвы. Тут много рабочего класса, с которым я могу себя ассоциировать, и мне это нравится. Очень красивая река, природный ландшафт и девушки, но этого я вам не говорил, потому что нахожусь в отношениях (смеется). И еще у вас на улицах разрешен скейтбординг, а это очень важно для развития культуры».