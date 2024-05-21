Это было красиво: «НН.Собака.ru» на «Beauty-беге»

Директор мультимедиа, коммерческий директор и руководитель направления продаж Илона Лапшина, Мария Чернова и Яна Аверьянова красиво пробежали три километра на юбилейном «Беги, герой!». Они, как и многие другие известные нижегородки, на два месяца стали амбассадорами благотворительных фондов проекта «800 добрых дел».
Илона Лапшина вышла на старт с командой «Beauty-бега», чтобы помочь фонду «Планета кошек». Вместе с соосновательницей проекта Muza Art Club Светланой Гоновой она открыла сбор средств на оплату трех месяцев медицинских процедур подопечных фонда. В итоге получилось собрать почти 40 тысяч рублей.
Мария Чернова и Яна Аверьянова бежали, чтобы поддержать «Время РАСсвета», фонд, который помогает детям с расстройством аутистического спектра. Вместе им удалось привлечь 100 тысяч рублей и полностью закрыть план по сборам.
Мария Чернова: «Для меня это особенный забег, открыла сбор для проекта по реабилитации детей. Многие знают, что уже три года мы с Юлей Зудилиной (директор по фотографии «НН.Собака.ru». — Прим. редакции) занимаемся съемками для подопечных фонда. Стараемся создавать счастливые воспоминания для семей и рассказывать людям об этом диагнозе. Это неотъемлемая часть моей жизни! Не все понимают, зачем помогать детям, имеющим такой диагноз, ведь аутизм не лечится. Верно, не лечится, но поддается коррекции. И чем раньше ее начать, тем больше шансов на более качественную жизнь в будущем. Мы знаем такие примеры, и это огромная победа детей, родителей и фонда!
Фонд реализует свои проекты в основном благодаря грантам (пока они есть), но дополнительно 150-170 тысяч рублей должен ежемесячно находить сам, и находит — благодаря поддержке неравнодушных людей. Эти средства идут на оплату коррекционных специалистов и закупку необходимых материалов и оборудования».
Всего в этом году Beauty-бегуны собрали 1 964 394 рублей (!) в пользу благотворительных фондов-партнеров проекта «800 добрых дел».
Екатерина Чудакова, руководитель департамента социальных проектов АНО «Центр 800»: «Все участники провели большую работу: в течение двух месяцев встречались с представителями фондов, рассказывали об их работе на своих страницах в соцсетях, принимали участие в мастер-классах по продвижению благотворительных акций. Одним словом, делали все, чтобы помочь благополучателям того или иного фонда».
Абсолютные рекорды этого года:
- самый большой сбор — Екатерина Ехтарян, которая собрала 181 150 рублей на покраску комнат в Пильнинском доме-интернате для престарелых и инвалидов;
- самый быстрый сбор — Анна Бляшко, которая первая закрыла свою акцию, собрав 130 600 рублей для покупки коляски iCross Active подопечным организации инвалидов «Инватур» из Нижегородского региона;
- самый креативный сбор — Полина Лещенко, которая провела экскурсию по собственной программе «ЗВУЧИТ» за донаты, собрав более 25 тысяч рублей. Все средства будут направлены на организацию тренировок с тренером-реабилитологом и участие в спортивных мероприятиях атлетов-подопечных фонда «Больше чем можешь»;
- самый массовый сбор — Елена Сибатуллина, акция которой привлекла наибольшее число участников — 44 человека. Собранные средства, 302 000 рублей, будут переданы на строительство детской площадки для многодетной семьи Фалиных;
- самый активный сбор — Алла Багрова, которая развернула пиар-кампанию в поддержку своей акции в соцсетях и привлекла к ней максимальное внимание.
Фото: Анастасия Волкова
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