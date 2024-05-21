Это было красиво: «НН.Собака.ru» на «Beauty-беге»

Илона Лапшина вышла на старт с командой «Beauty-бега», чтобы помочь фонду «Планета кошек». Вместе с соосновательницей проекта Muza Art Club Светланой Гоновой она открыла сбор средств на оплату трех месяцев медицинских процедур подопечных фонда. В итоге получилось собрать почти 40 тысяч рублей.

Мария Чернова и Яна Аверьянова бежали, чтобы поддержать «Время РАСсвета», фонд, который помогает детям с расстройством аутистического спектра. Вместе им удалось привлечь 100 тысяч рублей и полностью закрыть план по сборам.

Мария Чернова: «Для меня это особенный забег, открыла сбор для проекта по реабилитации детей. Многие знают, что уже три года мы с Юлей Зудилиной (директор по фотографии «НН.Собака.ru». — Прим. редакции) занимаемся съемками для подопечных фонда. Стараемся создавать счастливые воспоминания для семей и рассказывать людям об этом диагнозе. Это неотъемлемая часть моей жизни! Не все понимают, зачем помогать детям, имеющим такой диагноз, ведь аутизм не лечится. Верно, не лечится, но поддается коррекции. И чем раньше ее начать, тем больше шансов на более качественную жизнь в будущем. Мы знаем такие примеры, и это огромная победа детей, родителей и фонда!

Фонд реализует свои проекты в основном благодаря грантам (пока они есть), но дополнительно 150-170 тысяч рублей должен ежемесячно находить сам, и находит — благодаря поддержке неравнодушных людей. Эти средства идут на оплату коррекционных специалистов и закупку необходимых материалов и оборудования».