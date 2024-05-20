«Ты гепард среди котиков»: как «НН.Собака.ru» преодолела 10 км на юбилейном «Беги, герой!»

9:00, Нижне-Волжская набережная, герои танцполов еще только покидают ночные клубы, а кто-то уже бежит за красивой медалькой десятого «Беги, герой!». Что нормальнее — сложно сказать. Нам было нормально встать с утра пораньше в воскресенье и отправиться на благотворительный полумарафон, «нам» — это команде мультимедиа «НН.Собака.ru», которая преодолела дистанцию 10 километров. Без подготовки, но с полной уверенностью в себе. Рассказываем, как это было.
До стартового городка мы добирались на метро (так быстрее и надежнее). Впрочем, как и большинство участников. Поезд до Стрелки был забит мужчинами и женщинами в фирменных футболках со стартовыми номерами. Наблюдение: все внимательно рассматривали друг друга. Как будто безмолвно спрашивали у себя и попутчиков: «То есть не один я такой все-таки, да?», но, может, просто искали знакомые лица.
Выйдя из метро, поняли — все, что мы видели до... капля в море. На площадке перед стадионом «Нижний Новгород» разминалось рекордное количество бегунов. В воскресенье утром на старт вышли более 13 тысяч (!) человек. «Беги, герой!» 2024 года стал самым массовым за всю свою историю. Искренне верим, что статус «Беговая столица России» вновь будет у Нижнего.
Наталия Бочарова, директор агентства «Рейтинг»: «Я в десятый раз открываю забег и каждый раз у меня два чувства. Удивление — как из небольшой инициативы в 2015 году, когда пробежало 500 человек, получилось вот такое вот. И гордость — не только личная и за команду, но и за вас. Не было бы вас, не было бы «Беги, герой!», все это делают люди. Герои меняют этот город!»
Перед каждым стартом фитнес-тренеры из клубов-партнеров проводили разминку. Уверены, именно это и спасло выпускающего редактора мультимедиа «НН.Собака.ru» Анастасию Андреянову ото всех недугов. Ведь она решила пробежать за всю диджитал-редакцию «десятку» без подготовки.
Анастасия Андреянова: «Я не люблю бегать, но люблю забеги. За первое медальки не дают, а ко второму еще и вкусный стартовый набор прилагается. Поэтому заставить себя выйти на легкую пробежку хотя бы за день до старта было очень сложно. А прийти подготовленной как будто слишком просто. Зачем готовиться, если можно не готовиться? Такая проверка на прочность. Но важно понимать, мне всего 21, и я ого-го! А еще регулярно хожу по врачам. Так что не стоит воспринимать мои слова всерьез (смеется).
Каждый год подписываюсь на это все из-за атмосферы, новых знакомств, возможности побыть наедине со своими мыслями и родным городом. Да, несмотря на то, что вокруг примерно 13 тысяч человек. А еще из-за эйфории, которую ловишь после второго километра — оставшиеся восемь всегда неосознанно бегу с улыбкой. Место в зачете — последнее, что меня интересует. Но из-за слишком плохих результатов, конечно, расстраиваюсь. Я же ого-го! (смеется)».
Бежать без подготовки — конечно, вызов, если не авантюра. Все-таки нужно здраво оценивать возможности и прислушиваться к своему организму. Нам известно минимум два случая за этот забег, когда участники сходили с дистанции из-за плохого самочувствия. К ним подъезжали машины скорой помощи.
Сойти с дистанции или хотя бы остановиться всегда очень хочется на подъемах, например, на Канавинском мосту. Но там стоят болельщики с мотивационными плакатами. Наши фавориты: «Может, по пенному и на набережную?»; «Ты гепард среди котиков»; «Усталость ничто, медальки вечны»; «Чем быстрее вы пробежите, тем быстрее мы напьемся». Видя это, не имеешь права сдаться.
Наш маршрут был проложен через Стрелку, Благовещенскую площадь, Нижне-Волжскую и Волжскую набережные. Мы пробегали Александро-Невский собор, Пакгаузы и здание Волжского пароходства. Многие бегуны отмечали, что трасса снова была длиннее на несколько метров, но мы не измеряли.
На протяжении всей дистанции звучала музыка: на мосту играл диджей, а на набережной и прямо перед стадионом — музыкальные группы.
По маршруту были расставлены пункты с водой, на которых сразу становилось ясно — кто воспитанный, а кто не очень. Многие бросали стаканчики прямо на дорогу, хотя рядом стояли урны. Кажется, это единственный минус, который мы выявили в этом году.
Около ночных клубов на Нижне-Волжской набережной нас встречали веселые ребята, которые призывали сойти с дистанции и пойти тусоваться с ними. Но желание забрать медаль на финише оказалось сильнее.
Было приятно встретить на «Беги, герой!» друзей мультимедиа: Екатерину Никитину, Ольгу Тарасову-Сурдину, Алексея Молева, Кирилла Сулиму, Кирилла Палавина, Максима и Дарью Каплун и многих других.
КТО В ИТОГЕ ПОБЕДИЛ?
21,1 км, мужчины:
- КИРИЛЛ ЯСНИЦКИЙ
- АЛЕКСЕЙ СВИРИДОВ
- АЛЕКСАНДР АБРАМОВ
21,1 км, женщины:
- ЮЛИЯ ВОЛКОВА
- КСЕНИЯ ЛОГАШОВА
- МАРИЯ ЛОГАШОВА
10 км, мужчины:
- ИВАН БОБЫЛЕВ
- МАТВЕЙ ЧИРКОВ
- ДМИТРИЙ ТЕРЕХИН
10 км, женщины:
- КСЕНИЯ ХАЧЕНКОВА
- ЮЛИЯ АБРАМОВА
- НАТАЛЬЯ ДУДНИКОВА
5 км, мужчины:
- ИВАН БИРЮЗОВ
- ГРИГОРИЙ МАРТЫНОВ
- ПАВЕЛ РАТОШНЮК
5 км, женщины:
- ЕВГЕНИЯ УТКИНА
- МАРИЯ ЖУРАВЛЕВА
- ВИКТОРИЯ АНИСИМОВА
Фото: Анастасия Волкова
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