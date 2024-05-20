«Ты гепард среди котиков»: как «НН.Собака.ru» преодолела 10 км на юбилейном «Беги, герой!»

Перед каждым стартом фитнес-тренеры из клубов-партнеров проводили разминку. Уверены, именно это и спасло выпускающего редактора мультимедиа «НН.Собака.ru» Анастасию Андреянову ото всех недугов. Ведь она решила пробежать за всю диджитал-редакцию «десятку» без подготовки.

Анастасия Андреянова: «Я не люблю бегать, но люблю забеги. За первое медальки не дают, а ко второму еще и вкусный стартовый набор прилагается. Поэтому заставить себя выйти на легкую пробежку хотя бы за день до старта было очень сложно. А прийти подготовленной как будто слишком просто. Зачем готовиться, если можно не готовиться? Такая проверка на прочность. Но важно понимать, мне всего 21, и я ого-го! А еще регулярно хожу по врачам. Так что не стоит воспринимать мои слова всерьез (смеется).

Каждый год подписываюсь на это все из-за атмосферы, новых знакомств, возможности побыть наедине со своими мыслями и родным городом. Да, несмотря на то, что вокруг примерно 13 тысяч человек. А еще из-за эйфории, которую ловишь после второго километра — оставшиеся восемь всегда неосознанно бегу с улыбкой. Место в зачете — последнее, что меня интересует. Но из-за слишком плохих результатов, конечно, расстраиваюсь. Я же ого-го! (смеется)».