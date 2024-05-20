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Спорт

Ранверс, вольт, серпантин и не только. Всероссийский турнир по выездке в Нижнем Новгороде

С 6 по 9 июня в конноспортивном комплексе «Пассаж» в 17 раз (!) пройдет турнир по выездке на Кубок Губернатора Нижегородской области. В соревнованиях примут участие более 100 спортивных пар из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской, Ленинградской, Ивановской, Кировской, Калужской, Самарской, Ярославской областей и других регионов и республики Беларусь. 

В турнире примут участие профи и начинающие спортсмены.

В параллельной программе — городской фестиваль «Семейное дело» при поддержке Приволжского штандарта. Например, Екатерина и Александр Забегины представят искусство мирового значения в моде и фотографии.

С 6 по 8 июня вход свободный. А 9 июня — только по билетам. Финальный день, говорят, будет самым зрелищным:  творческие мастер-классы, анимации для детей, катания на лошадях и торжественная церемония награждения победителей.

Подробности здесь.

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