Ранверс, вольт, серпантин и не только. Всероссийский турнир по выездке в Нижнем Новгороде

В турнире примут участие профи и начинающие спортсмены.

В параллельной программе — городской фестиваль «Семейное дело» при поддержке Приволжского штандарта. Например, Екатерина и Александр Забегины представят искусство мирового значения в моде и фотографии.

С 6 по 8 июня вход свободный. А 9 июня — только по билетам. Финальный день, говорят, будет самым зрелищным: творческие мастер-классы, анимации для детей, катания на лошадях и торжественная церемония награждения победителей.

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