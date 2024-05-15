Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов по числу зрителей плей-офф КХЛ

Всего за сезон было сыграно 80 матчей, их посмотрели 1,4 миллиона подписчиков «Плюса», суммарная аудитория с учетом обзоров матчей на сайте лиги, шоу и оригинального контента превысила 2,3 миллиона человек.

Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ: «Это самый яркий сезон в истории КХЛ. Много рекордов пало, не только спортивных, но и аудиторных: лучший сезон по общей посещаемости плей-офф, лучшая средняя посещаемость за все годы, более 5 миллионов зрителей на трибунах, почти 14 миллионов подписчиков у лиги и клубов в социальных сетях, сотни миллионов просмотра контента».

Плей-офф КХЛ стал самым популярным спортивным событием на «Кинопоиске» после чемпионата мира по футболу 2022 года. Напомним, турнир завершился победой магнитогорского «Металлурга».