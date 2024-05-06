Первые всероссийские соревнования по фитнес-аэробике в Нижнем: как это было

Также Федерация фитнес-аэробики России провела соревнования по новым дисциплинам, межрегиональные турниры и фирменное состязание «Ока-Волга».

Всего в первенствах приняли участие свыше 1000 спортсменов из 17 регионов страны.

Татьяна Полухина, президент Федерации фитнес-аэробики России: «Первый в истории российской фитнес-аэробики турнир в Нижним Новгороде прошел на высоком уровне. Уверена, что это событие даст стимул к еще большему развитию нашего вида в Поволжском регионе, который стабильно «поставляет» на федеральные соревнования будущих чемпионов.

Что касается нашего участия в развитии фитнес-аэробики в регионе, то для нас это является приоритетом. Мы планируем уделять особенное внимание внедрению нашего спорта в школы, а также развивать сотрудничество с местными фитнес-клубами».

Екатерина Меркеева, руководитель ФСОО «Федерация фитнес-аэробики Нижегородской области»: «Это первые старты всероссийского уровня, в которых принимал участие нижегородский регион. Мы хотели показать всю красоту нашего спорта: драйв, энергию, зрелищность, сплоченность команд. Люди, впервые попавшие на турнир, спрашивали, как и где можно заняться этим спортом, в какие секции вести детей. А мы и не сомневались, что будет именно так: почувствовав однажды атмосферу соревнований, влюбляешься в фитнес-аэробику раз и навсегда».

Подробности здесь.