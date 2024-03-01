Следж-хоккеисты из Нижнего будут бороться за звание лучших на фестивале адаптивного хоккея в Сочи

Президент Федерации хоккея Нижнего Новгорода

Наши ребята отправятся на фестиваль адаптивного хоккея. Он объединит разные направления: специальный хоккей для детей с РАС, следж-хоккей для юных спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и вертикальный хоккей для ребят с ментальными расстройствами.

Всероссийский фестиваль традиционной пройдет в Сочи уже в шестой раз. Только в 2021 году он проходил в Нижегородской области. Кстати, в тот год мы завоевали золотые медали.

На площадку съедется более 90 команд со всей России. Сразу 10 команд из них представляет Федерация хоккея Нижнего Новгорода.

Для ребят это безусловно значимое событие. Такого масштабного проект, где они могут увидеть своих друзей и соперников со всей страны, редкость. Видеть лица спортсменов, когда они выходят со льда победителями, особенно ценно!

Мы очень много турниров проводим в Нижнем. Но любым спортсменам хочется путешествовать. А когда выезды связаны с игровой практикой, соревнованиями, возможностью завоевать медали и кубки — это особое удовольствие. И федерация всецело ребят поддерживает.