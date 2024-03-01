Турнир следж–хоккея в Нижнем

В Нижнем стартует корпоративный турнир «Следж-хоккей для всех». Восемь команд сразятся в дружеских матчах и поборются за звание победителя. Встречаемся в ФОКе «Юность» 2 и 3 марта.
Открытие турнира пройдет 2 марта в 11:45 в ФОКе «Юность». Первый игровой день стартует в ФОКе «Юность» с 9:00 и в ФОКе «Мещерский» с 15:00.
3 марта – игры плей-офф в ФОКе «Юность» с 10:30. Приходите поддержать игроков.
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Следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки.
В командах играют дети с ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.
Сейчас в Нижегородской области есть уже четыре детские следж-хоккейные команды: «Торпедо Следж», «Чайка Следж», «Медведь» (Бор) и команда в Дзержинске.
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Фото: архив редакции
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