Турнир следж–хоккея в Нижнем

Открытие турнира пройдет 2 марта в 11:45 в ФОКе «Юность». Первый игровой день стартует в ФОКе «Юность» с 9:00 и в ФОКе «Мещерский» с 15:00.

3 марта – игры плей-офф в ФОКе «Юность» с 10:30. Приходите поддержать игроков.

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Следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки.

В командах играют дети с ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.

Сейчас в Нижегородской области есть уже четыре детские следж-хоккейные команды: «Торпедо Следж», «Чайка Следж», «Медведь» (Бор) и команда в Дзержинске.









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Фото: архив редакции