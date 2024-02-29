В Нижнем откроют фан-зоны для болельщиков. Рассказываем, где именно

Первые две игры пройдут 1 и 3 марта.

Начало матчей — в 19:30 в будни и в 17:00 в выходные.

Вход в фан-зоны свободный и начинается за 30 минут до стартового вбрасывания.

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Ранее стало известно, что в Нижнем на улице Карла Маркса планируют построить новый баскетбольный комплекс. Площадь здания — не менее 6 тысяч квадратных метров.

Для центра закупят профессиональные баскетбольные стойки, щиты, корзины, табло и скамьи для игроков.









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Фото: фотобанк