Фиджитал-хоккей в Нижнем: рассказываем, почему первенство Нижегородской области нельзя пропустить

Всего за титул лучших будут бороться 28 спортсменов и 4 нижегородские команды.

Начало соревнований — 11:00.

ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «МЕЩЕРСКИЙ» (улица Карла Маркса, 21)

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Напомним, следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. В командах играют дети с ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.

Сейчас в Нижегородской области есть уже четыре детские следж-хоккейные команды: «Торпедо Следж», «Чайка Следж», «Медведь» (Бор) и команда в Дзержинске.

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Фото: архив редакции