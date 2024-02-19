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Спорт

Фиджитал-хоккей в Нижнем: рассказываем, почему первенство Нижегородской области нельзя пропустить

22 февраля в Нижнем пройдет первенство по фиджитал-хоккею — это сочетание интерактивного и следж хоккея. Впервые в России участниками соревнований по фиджитал спорту станут юные спортсмены с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Всего за титул лучших будут бороться 28 спортсменов и 4 нижегородские команды. 

Начало соревнований — 11:00. 

ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «МЕЩЕРСКИЙ» (улица Карла Маркса, 21)
  

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Напомним, следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. В командах играют дети с ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.

Сейчас в Нижегородской области есть уже четыре детские следж-хоккейные команды: «Торпедо Следж», «Чайка Следж», «Медведь» (Бор) и команда в Дзержинске.

 

 

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Фото: архив редакции

 

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