Больше спорта: на Мещерском озере построят баскетбольный комплекс

Каким будет будущий спортивный комплекс?

Внутри — четыре игровых зала для баскетбола и еще два для единоборств. Также там будут — тренажерный зал, медицинский центр, раздевалки и помещения для тренеров.

Вместимость центра — не менее 150 человек.

Строительные работы планируют завершить в 2025 году. Общая стоимость работ — не более 666,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что нижегородский каток «Спорт Порт» на Стрелке вошел в топ-10 самых атмосферных катков России по версии аналитиков портала tutu.ru.





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Фото: unsplash