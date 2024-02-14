Больше спорта: на Мещерском озере построят баскетбольный комплекс

Новый баскетбольный комплекс планируют построить в Нижнем на улице Карла Маркса. Площадь здания — не менее 6 тысяч квадратных метров. Для центра закупят профессиональные баскетбольные стойки, щиты, корзины, табло и скамьи для игроков.
Каким будет будущий спортивный комплекс?
Внутри — четыре игровых зала для баскетбола и еще два для единоборств. Также там будут — тренажерный зал, медицинский центр, раздевалки и помещения для тренеров.
Вместимость центра — не менее 150 человек.
Строительные работы планируют завершить в 2025 году. Общая стоимость работ — не более 666,6 миллиона рублей.
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Фото: unsplash
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