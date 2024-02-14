18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Больше спорта: на Мещерском озере построят баскетбольный комплекс

Новый баскетбольный комплекс планируют построить в Нижнем на улице Карла Маркса. Площадь здания — не менее 6 тысяч квадратных метров. Для центра закупят профессиональные баскетбольные стойки, щиты, корзины, табло и скамьи для игроков.

 

Каким будет будущий спортивный комплекс?

Внутри — четыре игровых зала для баскетбола и еще два для единоборств. Также там будут — тренажерный зал, медицинский центр, раздевалки и помещения для тренеров.

Вместимость центра — не менее 150 человек. 

Строительные работы планируют завершить в 2025 году. Общая стоимость работ — не более 666,6 миллиона рублей. 

Ранее стало известно, что нижегородский каток «Спорт Порт» на Стрелке вошел в топ-10 самых атмосферных катков России по версии аналитиков портала tutu.ru.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: