Стало известно, когда откроется площадка «Спорт Порт»

Зимняя спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт» откроется в Нижнем 26 декабря. Еще больший по площади каток с елкой в центре, вокруг которой можно покататься на коньках всей семьей, будет работать до 28 января.
Новогоднюю атмосферу также создадут световые инсталляции и фотозоны, а настроение — активности для взрослых и детей.
График работы ищите в соцсетях проекта.
Площадка будет работать до 28 января.
Прошлой зимой «Спорт Порт» принял 45 000 гостей, а в этом, организаторы ждут еще большего количества.
0+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)