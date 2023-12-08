Стало известно, когда откроется площадка «Спорт Порт»

Новогоднюю атмосферу также создадут световые инсталляции и фотозоны, а настроение — активности для взрослых и детей.

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Площадка будет работать до 28 января.

Прошлой зимой «Спорт Порт» принял 45 000 гостей, а в этом, организаторы ждут еще большего количества.

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Фото: unsplash