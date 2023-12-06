Каток в парке «Швейцария»

На катке есть раздевалка, заточка, шкафчики для вещей, музыка, можно взять забавный держатель для ребенка.

Каток не большой, но число катающихся регулируют, а лед обновляют после каждого сеанса.

Чтобы не стоять в кассу, можно оплатить все на сайте парка.

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Фото: архив редакции



