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Каток в парке «Швейцария»

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В «Швейцарии» запустили каток со светящимся макетом планеты Земля в самом центре площадки. А еще он признан самым познавательным катком России. Такую номинацию нижегородская площадка получила, попав в топ-12 самых необычных и интересных катков России по версии «Российской газеты».

 

На катке есть раздевалка, заточка, шкафчики для вещей, музыка, можно взять забавный держатель для ребенка.

Каток не большой, но число катающихся регулируют, а лед обновляют после каждого сеанса.

Чтобы не стоять в кассу, можно оплатить все на сайте парка.

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Фото: архив редакции


 

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