Мировой рекорд установят на стадионе «Нижний Новгород»: рассказываем, как поучаствовать

Во время установления рекорда нужно находиться в кокошнике (их выдадут организаторы).

Открыт прием заявок на участие. Для всех нижегородцев, которые хотят посмотреть за разминкой команды вблизи, поддержать спортсменов перед важной игрой и поучаствовать в рекорде, необходимо заполнить заявку.

12+





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Фото: фотобанк