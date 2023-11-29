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Спорт

Мировой рекорд установят на стадионе «Нижний Новгород»: рассказываем, как поучаствовать

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2 декабря во время разминки команды «Пари НН» на стадионе «Нижний Новгород» пройдет самый массовый хоровод вокруг футбольного поля. Каждый участник может стать частью мирового и национального рекорда, а также увидеть свое имя в Реестре рекордов России.

 

Во время установления рекорда нужно находиться в кокошнике (их выдадут организаторы).

Открыт прием заявок на участие. Для всех нижегородцев, которые хотят посмотреть за разминкой команды вблизи, поддержать спортсменов перед важной игрой и поучаствовать в рекорде, необходимо заполнить заявку.

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Фото: фотобанк

 

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