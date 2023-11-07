Старт проекта «Вместе за Нижний»: где смотреть на нижегородских спортсменов в единой форме

На джерси ХК «Торпедо» изображен Главный ярмарочный дом, у ФК «Пари Нижний Новгород» — ажурные конструкции Пакгаузов, БК «Пари Нижний Новгород» — Шуховская башня, «Маяк» украсил форму МФК «Торпедо» и «Норманочка», Усадьба Рукавишниковых – на форме волейбольного АСК, а у хоккейного «Старта» — памятник судну на подводных крыльях «Метеор».

В игровой форме «Вместе за Нижний» клубы сыграют матчи:

баскетбольный «Пари Нижний Новгород» против саратовского «Автодора» — 8 ноября

ФК «Пари Нижний Новгород» против калининградской «Балтики» — 12 ноября

хоккейный «Старт» против кировской «Родины» — 12 ноября (матч планируется провести в Ульяновске)

(матч планируется провести в Ульяновске) волейбольный АСК против оренбургского «Нефтяника» — 15 ноября , а также 22 ноября — против «Новы» из Новокуйбышевска

, а также — против «Новы» из Новокуйбышевска мини-футбольное «Торпедо» против югорской «Газпром-Югры» — 17 и 18 ноября

и ХК «Торпедо» против «Барыса» из Астаны — 20 ноября











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Фото: фотобанк