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Спорт

Старт проекта «Вместе за Нижний»: где смотреть на нижегородских спортсменов в единой форме

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В рамках проекта «Вместе за Нижний» спортивные клубы переоделись в общую игровую форму. В основе дизайна — наиболее узнаваемые архитектурные символы региона, а цвета формы отсылают к слиянию двух рек и закатам.

 

На джерси ХК «Торпедо» изображен Главный ярмарочный дом, у ФК «Пари Нижний Новгород» — ажурные конструкции Пакгаузов, БК «Пари Нижний Новгород» — Шуховская башня, «Маяк» украсил форму МФК «Торпедо» и «Норманочка», Усадьба Рукавишниковых – на форме волейбольного АСК, а у хоккейного «Старта» — памятник судну на подводных крыльях «Метеор».

В игровой форме «Вместе за Нижний» клубы сыграют матчи:

  • баскетбольный «Пари Нижний Новгород» против саратовского «Автодора» — 8 ноября
  • ФК «Пари Нижний Новгород» против калининградской «Балтики» — 12 ноября
  • хоккейный «Старт» против кировской «Родины» — 12 ноября (матч планируется провести в Ульяновске)
  • волейбольный АСК против оренбургского «Нефтяника» — 15 ноября, а также 22 ноября — против «Новы» из Новокуйбышевска
  • мини-футбольное «Торпедо» против югорской «Газпром-Югры» — 17 и 18 ноября
  • ХК «Торпедо» против «Барыса» из Астаны — 20 ноября





 

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Фото: фотобанк

 

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