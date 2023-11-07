Старт проекта «Вместе за Нижний»: где смотреть на нижегородских спортсменов в единой форме

В рамках проекта «Вместе за Нижний» спортивные клубы переоделись в общую игровую форму. В основе дизайна — наиболее узнаваемые архитектурные символы региона, а цвета формы отсылают к слиянию двух рек и закатам.
На джерси ХК «Торпедо» изображен Главный ярмарочный дом, у ФК «Пари Нижний Новгород» — ажурные конструкции Пакгаузов, БК «Пари Нижний Новгород» — Шуховская башня, «Маяк» украсил форму МФК «Торпедо» и «Норманочка», Усадьба Рукавишниковых – на форме волейбольного АСК, а у хоккейного «Старта» — памятник судну на подводных крыльях «Метеор».
В игровой форме «Вместе за Нижний» клубы сыграют матчи:
- баскетбольный «Пари Нижний Новгород» против саратовского «Автодора» — 8 ноября
- ФК «Пари Нижний Новгород» против калининградской «Балтики» — 12 ноября
- хоккейный «Старт» против кировской «Родины» — 12 ноября (матч планируется провести в Ульяновске)
- волейбольный АСК против оренбургского «Нефтяника» — 15 ноября, а также 22 ноября — против «Новы» из Новокуйбышевска
- мини-футбольное «Торпедо» против югорской «Газпром-Югры» — 17 и 18 ноября
- ХК «Торпедо» против «Барыса» из Астаны — 20 ноября
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Фото: фотобанк
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