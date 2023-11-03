Следж–хоккей в «Нагорном»

Следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. В командах играют дети с ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.

Сейчас в Нижегородской области есть уже четыре детские следж-хоккейные команды: «Торпедо Следж», «Чайка Следж», «Медведь» (Бор) и команда в Дзержинске.

Вход — свободный.

Прямые трансляции — на YouTube-канале Федерации Хоккея Нижнего Новгорода.

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Фото: архив редакции