Следж–хоккей в «Нагорном»

В Нижнем стартовал всероссийский детский турнир по следж–хоккею. До 3 ноября в «Нагорном» будут бороться 15 команд со всей России. А специальным гостем турнира станет иллюзионист Сергей Сафронов.
Следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. В командах играют дети с ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.
Сейчас в Нижегородской области есть уже четыре детские следж-хоккейные команды: «Торпедо Следж», «Чайка Следж», «Медведь» (Бор) и команда в Дзержинске.
Вход — свободный.
Прямые трансляции — на YouTube-канале Федерации Хоккея Нижнего Новгорода.
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Фото: архив редакции
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