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Первый тур чемпионата России по водному поло среди женских команд в Нижнем Новгороде

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Нижегородская женская команда по водному поло «Буревестник» принимает участие в чемпионате России. Первый предварительный этап проходит в столице закатов с 17 по 21 октября. На счету нашей команды уже две победы.

Результаты:

  • «КИНЕФ-2» (г. Кириши) и «Буревестник» — счет 17:6
  • «Спартак-Волгоград» (г. Волгоград) и «Буревестник» — счет 12:12
  • «Диана» (г. Санкт-Петербург) и «Буревестник» — счет 21:10
  • «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (г. Кириши) и «Буревестник» — счет 12:8

 

На данный момент Нижний Новгород на пятом месте турнирной таблицы.

Фото: архивы пресс-служб

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