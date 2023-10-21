Первый тур чемпионата России по водному поло среди женских команд в Нижнем Новгороде

Нижегородская женская команда по водному поло «Буревестник» принимает участие в чемпионате России. Первый предварительный этап проходит в столице закатов с 17 по 21 октября. На счету нашей команды уже две победы.
Результаты:
- «КИНЕФ-2» (г. Кириши) и «Буревестник» — счет 17:6
- «Спартак-Волгоград» (г. Волгоград) и «Буревестник» — счет 12:12
- «Диана» (г. Санкт-Петербург) и «Буревестник» — счет 21:10
- «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (г. Кириши) и «Буревестник» — счет 12:8
На данный момент Нижний Новгород на пятом месте турнирной таблицы.
Фото: архивы пресс-служб
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