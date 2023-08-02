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Спорт

В Нижнем пройдет Кубок главы города по конкуру

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19-20 августа в нижегородском конноспортивном комплексе «Пассаж» пройдет Кубок главы города по конкуру.

 

В течение двух дней спортсмены разыграют призы в восьми маршрутах с высотой препятствий от 60 до 150 сантиметров.

Обладателем Кубка главы города Нижнего Новгорода станет победитель маршрута №3 (19 августа - в День города).

Кроме нижегородских спортсменов в турнире примут участие всадники из других регионов России: Татарстана, Чувашии, Марий Эл и других.

Планируется, что новые соревнования станут традиционными. И в следующем сезоне в «Пассаже» ожидаются два межрегиональных турнира конкуристов: чемпионат ПФО и Кубок главы города Нижнего Новгорода.



 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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