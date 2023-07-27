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В Нижнем появится 25 спортплощадок по всему городу

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В Нижнем построят 25 многофункциональных спортивных площадок.

 

Многофункциональные спортивные площадки помогают поддерживать себя в форме почти круглый год, а также готовиться к сдаче норм ГТО. 120 тысяч нижегородцев за первые шесть месяцев этого года уже зарегистрировались на портале комплекса ВФСК ГТО. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

На днях в городе открыли одну из площадок на улице Коминтерна, 10.



 

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Фото: unsplash

 

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