В Нижнем появится 25 спортплощадок по всему городу

Многофункциональные спортивные площадки помогают поддерживать себя в форме почти круглый год, а также готовиться к сдаче норм ГТО. 120 тысяч нижегородцев за первые шесть месяцев этого года уже зарегистрировались на портале комплекса ВФСК ГТО. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

На днях в городе открыли одну из площадок на улице Коминтерна, 10.







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Фото: unsplash