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Старт благотворительного забега «Бегом за добром»

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Команда бегунов за 5 дней преодолеет маршрут в 414 километров от Нижнего до Казани.

 

Одновременно с подготовкой к забегу команда организовала сбор средств для центра «Сияние». Он оказывает комплексную поддержку детям с синдромом Дауна и их семьям.

Собранные средства пойдут на:

  • приобретение специального оборудования для занятий по сенсорной интеграции
  • приобретение спортивного инвентаря для занятий гимнастикой
  • оплату работы тренера по футболу

Помочь можно здесь.



 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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