Старт благотворительного забега «Бегом за добром»

Одновременно с подготовкой к забегу команда организовала сбор средств для центра «Сияние». Он оказывает комплексную поддержку детям с синдромом Дауна и их семьям.

Собранные средства пойдут на:

приобретение специального оборудования для занятий по сенсорной интеграции

приобретение спортивного инвентаря для занятий гимнастикой

оплату работы тренера по футболу

Помочь можно здесь.







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Фото: предоставлено организаторами