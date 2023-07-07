Старт благотворительного забега «Бегом за добром»

Команда бегунов за 5 дней преодолеет маршрут в 414 километров от Нижнего до Казани.
Одновременно с подготовкой к забегу команда организовала сбор средств для центра «Сияние». Он оказывает комплексную поддержку детям с синдромом Дауна и их семьям.
Собранные средства пойдут на:
- приобретение специального оборудования для занятий по сенсорной интеграции
- приобретение спортивного инвентаря для занятий гимнастикой
- оплату работы тренера по футболу
Помочь можно здесь.
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Фото: предоставлено организаторами
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