«Норманочка» побеждает на Copa Mundo

В первом матче команда-лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» «Норманочка» со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду «Рио Бранко». В среду, 5 июля, нижегородки завоевали еще одну победу.

В заключительном туре команда сыграет с «Лондриной». Встреча пройдет 6 июля в 22:00.







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Фото: архив редакции