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Спорт

«Норманочка» побеждает на Copa Mundo

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Нижегородский клуб «Норманочка» со счетом 7:0 победил аргентинский «Сан-Лоренсо» в матче второго тура группового этапа на Copa Mundo. Встреча прошла в бразильском Паранагуа.

 

В первом матче команда-лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» «Норманочка» со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду «Рио Бранко». В среду, 5 июля, нижегородки завоевали еще одну победу.

В заключительном туре команда сыграет с «Лондриной». Встреча пройдет 6 июля в 22:00.



 

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Фото: архив редакции

 

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