«Норманочка» в Бразилии

Нижегородки участвуют в Кубке Мира по футзалу среди женских команд. Соревнования проходят в городе Паранагуа.
В женском Copa Mundo do Futsal всего участвует 12 команд из семи стран мира.
«Норманочка» проведет на групповом этапе три матча (время по Москве):
- 5 июля 02:00 — с Rio Branco Paranagua (Бразилия)
- 5 июля 22:00 — с San Lorenzo (Аргентина)
- 6 июля 22:00 — с Londrina Futsal (Бразилия)
Трансляцию матчей турнира можно посмотреть в региональном эфире — на телеканале «Волга».
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Фото: телеграм-канал губернатора
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