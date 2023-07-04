18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

«Норманочка» в Бразилии

Поделиться:

Нижегородки участвуют в Кубке Мира по футзалу среди женских команд. Соревнования проходят в городе Паранагуа.

 

В женском Copa Mundo do Futsal всего участвует 12 команд из семи стран мира.

«Норманочка» проведет на групповом этапе три матча (время по Москве):

  • 5 июля 02:00 — с Rio Branco Paranagua (Бразилия)
  • 5 июля 22:00 — с San Lorenzo (Аргентина)
  • 6 июля 22:00 — с Londrina Futsal (Бразилия)

Трансляцию матчей турнира можно посмотреть в региональном эфире — на телеканале «Волга».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм-канал губернатора

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: