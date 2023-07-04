«Норманочка» в Бразилии

В женском Copa Mundo do Futsal всего участвует 12 команд из семи стран мира.

«Норманочка» проведет на групповом этапе три матча (время по Москве):

5 июля 02:00 — с Rio Branco Paranagua (Бразилия)

5 июля 22:00 — с San Lorenzo (Аргентина)

6 июля 22:00 — с Londrina Futsal (Бразилия)

Трансляцию матчей турнира можно посмотреть в региональном эфире — на телеканале «Волга».





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Фото: телеграм-канал губернатора