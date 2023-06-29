Гимнастика на Нижневолжской набережной

Спортивная школа художественной гимнастики «Звездочки художественной гимнастики» запускает бесплатные тренировки для девочек от 3 лет до 12 лет на Нижневолжской набережной.
Тренировки проводят лучшие тренеры спортивной школы — Мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта России по художественной гимнастике
Еще можно успеть попасть на тренировку 30 июня с 18:45 до 20:00.
С собой необходимо принести коврик и спортивную одежду.
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Фото: предоставлено организаторами
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