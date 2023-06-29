Гимнастика на Нижневолжской набережной

Тренировки проводят лучшие тренеры спортивной школы — Мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта России по художественной гимнастике

Еще можно успеть попасть на тренировку 30 июня с 18:45 до 20:00.

С собой необходимо принести коврик и спортивную одежду.







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Фото: предоставлено организаторами