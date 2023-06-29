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Спорт

Гимнастика на Нижневолжской набережной

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Спортивная школа художественной гимнастики «Звездочки художественной гимнастики» запускает бесплатные тренировки для девочек от 3 лет до 12 лет на Нижневолжской набережной.

 

Тренировки проводят лучшие тренеры спортивной школы — Мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта России по художественной гимнастике

Еще можно успеть попасть на тренировку 30 июня с 18:45 до 20:00.

С собой необходимо принести коврик и спортивную одежду.



 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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