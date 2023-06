Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц приедут на фестиваль POEZDA в Нижний

В этот раз в город приедут много известных танцоров: Mate Ninja, Олег Клевакин, Даниил Патлах, Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц.

А еще в Нижнем будут — интернациональная арт-группа TAET VREMYA, которая создала реалистичный подход к движению people doing moves. А также танцевальная компания Far For, которая продвигает импровизационный подход в перформативной сценической деятельности и включает в себя основателей танцевального сообщества России.

Подробная программа здесь.

Фото: страница проекта «ВКонтакте»