Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц приедут на фестиваль POEZDA в Нижний

POEZDA — это фестиваль экспериментального танца в Нижнем Новгороде. В программе: батлы, вечер перформансов. мастер классы, кинопоказ и вечеринки. Атмосфера фестиваля всегда про свободный танец, искусство и поддержку.
В этот раз в город приедут много известных танцоров: Mate Ninja, Олег Клевакин, Даниил Патлах, Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц.
А еще в Нижнем будут — интернациональная арт-группа TAET VREMYA, которая создала реалистичный подход к движению people doing moves. А также танцевальная компания Far For, которая продвигает импровизационный подход в перформативной сценической деятельности и включает в себя основателей танцевального сообщества России.
Подробная программа здесь.
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Фото: страница проекта «ВКонтакте»
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