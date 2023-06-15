Нижегородец взял «бронзу» этапа Кубка России по лыжероллерам

Воспитанник нижегородской спортшколы №5 по лыжным гонкам Егор Морозов стал третьим на этапе Кубка России по лыжероллерам.
Спортсмены боролись в спринте и в масс-старте в четырех группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки.
Нижегородскую спортивную школу представляли Егор Морозов, Илья Яризко, Михаил Симонов, Глеб Моцяк и Егор Николаев.
Во второй соревновательный день Егор Морозов занял третье место в масс-старте на 20 километров (среди юниоров).
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Фото: архив пресс-служб
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