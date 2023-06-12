Главный тренер ФК «Пари НН» может покинуть клуб

Главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран может в следующем сезоне покинуть клуб.
Ранее в домашнем матче нижегородский клуб проиграл московксой «Родине» со счетом 0:2.
Сергей Юран отметил, что не может однозначно сказать, продолжит он работать в клубе или нет. По его словам, команда нуждается в усилении.
«Я не возьму на следующий год ответственность перед болельщиками, что сохраню команду, — подытожил он.
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Фото: Александр Вильф
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