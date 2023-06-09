Юная нижегородка выиграла первенство мира по быстрым шахматам

В Батуми завершилось детско-юношеское первенство мира по рапиду. Российские шахматисты выиграли девять медалей: четыре золотых, две серебряных и три бронзовых. Так, нижегородка Кристина Завиваева выиграла первенство среди девочек до 10 лет.
Кристина набрала 9 очков из 11 в турнире среди девочек до 10 лет и стала первой чемпионкой мира по шахматам в истории Нижнего Новгорода.
Напомним, на четверых сестры Завиваевы завоевали десять медалей первенства Европы и Мира.
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Фото: архив пресс-служб
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