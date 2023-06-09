Юная нижегородка выиграла первенство мира по быстрым шахматам

Кристина набрала 9 очков из 11 в турнире среди девочек до 10 лет и стала первой чемпионкой мира по шахматам в истории Нижнего Новгорода.

Напомним, на четверых сестры Завиваевы завоевали десять медалей первенства Европы и Мира.

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Фото: архив пресс-служб