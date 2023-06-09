На ЦИПРе презентовали битву роботов

Приглашал на чемпионат и общался с посетителями человекоподобный робот Robo-C. Любой участник мог попробовать самостоятельно управлять роботами.

Финал «Битвы роботов» пройдет в декабре 2023 года. На участие в чемпионате было подано более 190 заявок из 9 стран мира.

По итогам отбора заявок вышло 76 команд, именно они в 2023 году поборются за призовой фонд.





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Фото: архив организаторов