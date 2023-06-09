На ЦИПРе презентовали битву роботов

«Битву роботов» презентовали на конференции ЦИПР в Нижнем. На чемпионате прошли бои роботов с дистанционным управлением. А еще на площадке можно было познакомиться с командами-участниками и главными героями – роботами.
Приглашал на чемпионат и общался с посетителями человекоподобный робот Robo-C. Любой участник мог попробовать самостоятельно управлять роботами.
Финал «Битвы роботов» пройдет в декабре 2023 года. На участие в чемпионате было подано более 190 заявок из 9 стран мира.
По итогам отбора заявок вышло 76 команд, именно они в 2023 году поборются за призовой фонд.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)