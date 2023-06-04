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Спорт

Группа «Сироткин» выступит на фестивале DОФАМИН на Горьковском море

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С 6 по 9 июля на берегу Горьковского моря пройдет фестиваль DОФАМИН. Здесь откроют более 10 тематических зон и более 100 мастер-классов, лекций и тренингов. Также участников ждет распаковка бизнес-кейсов, стендап и DJ сеты на пляже. Хедлайнер — группа «Сироткин».

 

Спортивные гости фестиваля — Виктор Блуд, Денис Семенихин, Кирилл Сарычев и Максим Битаров (АКимбо).

Подробную карту проекта можно увидеть на сайте проекта.



 

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Фото: архив организаторов

 

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