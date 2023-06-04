Группа «Сироткин» выступит на фестивале DОФАМИН на Горьковском море

С 6 по 9 июля на берегу Горьковского моря пройдет фестиваль DОФАМИН. Здесь откроют более 10 тематических зон и более 100 мастер-классов, лекций и тренингов. Также участников ждет распаковка бизнес-кейсов, стендап и DJ сеты на пляже. Хедлайнер — группа «Сироткин».