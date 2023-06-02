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Бесплатная йога в Нижнем

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В кремле и сквере имени Свердлова пройдут бесплатные мастер-классы по йоге. Рассказываем о программе.

 

Расписание:

  • в субботу нижегородцев ждут в 8:00 в сквере Свердлова
  • в воскресенье в 9:00 в Еловом сквере Кремля

Регистрация — тут.

Длительность — 1 час, 15 минут. С собой необходимо взять коврик для занятий и удобную одежду.

 

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Фото: Нижний 800

 

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