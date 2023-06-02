Развлечения Спорт News Спорт 2 июня, 2023 Бесплатная йога в Нижнем Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket В кремле и сквере имени Свердлова пройдут бесплатные мастер-классы по йоге. Рассказываем о программе. Расписание:в субботу нижегородцев ждут в 8:00 в сквере Свердловав воскресенье в 9:00 в Еловом сквере КремляРегистрация — тут.Длительность — 1 час, 15 минут. С собой необходимо взять коврик для занятий и удобную одежду. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: Нижний 800 Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 2 июня, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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